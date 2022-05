Calciomercato Roma, lo vuole Mourinho: richiesta a Tiago Pinto

José Mourinho ha le idee chiare su come rinforzare la Roma della prossima stagione: ecco la richiesta a Tiago Pinto

La finale di questa sera è importantissima per la storia della Roma, che potrebbe alzare il primo trofeo europeo della sua storia. Il Feyenoord è una squadra complicata da affrontare, che ha concluso al terzo posto l’Eredivisie. In ogni caso, José Mourinho ha le idee chiare su cosa fare, anche perché negli anni ha accumulato un po’ di esperienza, giusto per usare un eufemismo.

Gli obiettivi della Roma dovranno necessariamente essere più alti nei prossimi anni. Ed è per questo che Mourinho vuole rinforzare la squadra, aggiungendo elementi in grado di fare la differenza nel suo calcio. I giallorossi hanno numericamente pochi giocatori e quindi sul mercato Tiago Pinto dovrà dare il meglio di sé. Ed è già arrivata una richiesta da parte dell’allenatore.

Roma, Mourinho chiede un giocatore dalla Premier

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Mourinho ha chiesto alla dirigenza della Roma di intensificare i contatti con Douglas Luiz. Il centrocampista dell’Aston Villa, autore di un’ottima stagione con Steven Gerrard alla guida, è ritenuto l’uomo giusto per i giallorossi. Da valutare anche la situazione legata a Jordan Veretout, che ha perso la titolarità dopo le grane legate al rinnovo del contratto.

Mourinho, dunque, inizia già a programmare la prossima stagione. Vuole ridurre il gap dalle prime quattro e giocarsi al massimo l’Europa League. Per farlo, però, il club dovrà venirgli incontro nelle sue richieste e metterlo nelle migliori condizioni di lavorare.