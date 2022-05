Roma-Feyenoord, decisione ufficiale della Questura: disagio in città

La Questura di Roma annuncia una misura straordinaria in occasione della finale di Conference League dei giallorossi contro il Feyenoord.

La finale di Conference League ha generato già diverse conseguenze lontano dal campo. A Tirana, sede del match tra Roma e Feyenoord, ci sono stati scontri incresciosi tra ultras delle due tifoserie, che hanno coinvolto anche cittadini del posto e la Polizia. Un clima davvero teso, dalle conseguenze eventuali non ancora stabilite.

Anche la Questura di Roma a sua volta ha cominciato a muoversi con alcune decisioni, come quelle che riguardano il servizio di bus e tram in città. Sebbene la partita si disputi in Albania, è stata annunciata la sospensione delle corse dalle 22 alle 3 del mattino successivo a causa della partita.

Evidentemente sono misure prese in virtù della possibilità che il match sia vinto dai giallorossi e quindi la città si invada di tifosi per festeggiare a magari attendere anche il ritorno della squadra. Nessuna sospensione per metropolitana e ferrovie cittadine.

Roma-Feyenoord, la Questura della capitale annuncia una decisone polemica

Non sono mancate le polemiche da parte dei cittadini, soprattutto quelli poco interessati alla partita. In effetti, la decisione è quasi un unico, se si pensa che in altri casi e luoghi non si è proceduto allo stesso modo. I sospetti sono che la decisione sia maturata in realtà per permettere ai dipendenti del trasporto pubblico di vedere la partita. È quanto suggerito da Rita Di Sano, componente della segreteria del partito +Europa e tesoriere della sezione romana, su Facebook.

La problematica principale resta comunque legata al fluire del traffico. All’Olimpico, infatti, è stato allestito un maxi-schermo per permettere ai tifosi della Roma di seguire la partita dall’impianto e sono attese 40.000 persone. Come faranno a muoversi al termine della gara? Difficile da dire, perché non ci saranno disponibili mezzi di trasporto pubblico di superficie.