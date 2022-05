Calciomercato Inter, Marotta perde pezzi: adesso è ufficiale

Calciomercato Inter, non ci sono solo possibili colpi in entrata ma c’è anche chi è in procinto di lasciare: ora l’addio è ufficiale

L’Inter lavora per le operazioni da compiere sul mercato. I nerazzurri pensano allora ai profili più indicati per andare a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Ma, oltre a coloro che potranno essere i nuovi arrivati nelle prossime settimane, ci sono anche quei giocatori che diranno addio. Per un nome in particolare la separazione è già ufficiale.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano sul mercato per mantenere l’Inter competitiva sui più disparati fronti, senza perdere però di vista la sostenibilità economica richiesta da Zhang. Oltre a quei profili che restano in pole position per l’approdo in nerazzurro, ci sono anche coloro che lasceranno la squadra guardando verso nuovi orizzonti.

A questo proposito, è già ufficiale l’addio di Matias Vecino. Il centrocampista classe 1991, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno di quest’anno, ha voluto salutare la società, la squadra e i tifosi nerazzurri tramite un post scritto e pubblicato sul suo profilo ufficiale ‘Instagram’.

Calciomercato Inter, Vecino dice addio al club e ringrazia: “È stato un onore, un grazie enorme”

Il primo a dire addio, tra coloro che restano in uscita in casa Inter per la prossima stagione, è stato Matias Vecino. Tramite ‘Instagram’, infatti, il centrocampista ha voluto esprimere la sua gratitudine: “Grazie Inter! Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandissima esperienza. È stato un onore e un bellissimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi 5 anni. Dalla società, allenatori, staff, a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno ad Appiano un Grazie enorme!”

“E poi loro – ha voluto aggiungere l’uruguaiano – i miei compagni, con i quali abbiamo condiviso tanti momenti. Ci siamo supportati l’uno con l’altro nelle buone e nelle cattive! Grazie di cuore! Ma soprattutto ci tengo a salutare tutti i tifosi interisti. Perché l’urlo di San Siro dopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai!! Un abbraccio a tutti! Con affetto Matias”.