Visite mediche e firma: Inter, salti di gioia per Marotta. Esulta anche Inzaghi

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, nonostante le parti sembrava stessero trovando la quadra sulle cifre per arrivare alla firma, l’Inter ha provato un inserimento ed è riuscita a ottenere il sì del calciatore. Mkhitaryan avrebbe così accettato la proposta nerazzurra e si attenderebbe niente di più che l’ufficialità.

Per il 33enne anche in questo caso si tratta di un biennale, ma da 3,5 milioni di euro a stagione. Sono previste nelle prossime ore le visite mediche, prima di formalizzare il trasferimento. Sembra che il tempo massimo per la Roma sia scaduto, sebbene non sia da escludere un rilancio dell’ultimo minuto, anche perché la permanenza del calciatore pare fosse un’esplicita richiesta di mister Mourinho e, dopo la grande vittoria internazionale, la società potrebbe fare di tutto per accontentarlo.