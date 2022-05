Calciomercato Juventus, assalto al colpo dell’estate: blitz di Cherubini

La Juventus sembra essere ormai prossima alla chiusura del primo grande colpo di calciomercato in vista della prossima stagione.

Nonostante negli ultimi anni sia stata piuttosto criticata e non abbia regalato colpi degni di nota, la politica della Juventus nei confronti dei parametri zero dovrebbe continuare anche in estate. Con maggiore attenzione alla scelta dei profili, ovviamente, puntando soltanto su nomi capaci di aumentare effettivamente il tasso tecnico della squadra.

Massimiliano Allegri del resto ha sempre dimostrato di volere in rosa giocatori di esperienza, che hanno vinto tanto e che dunque sanno come farlo. Campioni che possono fare la differenza non soltanto a livello tecnico ma anche mentale. Per questo la Juventus valuta l’acquisto a basso costo di una punta esperta come Olivier Giroud, che potrebbe non trovare spazio al Milan e che invece in bianconero sarebbe la prima riserva di Vlahovic.

Ma se il bomber francese è ancora sotto contratto con il Milan, il discorso è diverso per le due stelle che la Vecchia Signora punta a centrocampo. Un reparto che nelle ultime stagioni è finito nel mirino della critica. E che potrebbe tornare competitivo praticamente a costo zero, escludendo ovviamente i ricchi stipendi da riconoscere ai giocatori il cui impatto sarebbe comunque attutito dal Decreto Crescita.

Mentre prosegue l’operazione “Pogback”, che mira a riportare a Torino Paul Pogba ma registra l’ingerenza del PSG che presto dovrebbe annunciare Zidane in panchina, la Juventus ha proposto anche lo scambio Rabiot–Jorginho al Chelsea. E stringe per Angel Di Maria, che potrebbe essere il primo colpo bianconero nel prossimo mercato estivo.

Juventus, Di Maria è sempre più vicino

34 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, l’ala argentina secondo Tuttosport in edicola oggi è praticamente a un passo dal vestire il bianconero. Vuole restare in Europa per preparare al meglio i Mondiali, vuole la Juventus e la Vecchia Signora vuole lui. L’accordo sarebbe ormai ai dettagli, e dopo aver indossato le maglie di Real Madrid, Manchester United e PSG ecco che El Fideo aggiungerebbe un’altra maglia prestigiosa alla sua collezione.

Quasi 700 partite giocate in carriera a livello di club, 121 (con 24 gol) in Nazionale, l’argentino ha conquistato 28 trofei e certo sa come vincere. Il giocatore con l’esperienza che serve ad Allegri, che del resto ha spinto fin dal primo minuto per averlo nella sua Juventus affamata di rivincita dopo aver concluso la stagione 2021/2022 senza vittorie.

Non sembrano esserci ostacoli alla trattativa, che nei prossimi giorni presumibilmente sarà messa nero su bianco. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultima ora, insomma, Angel Di Maria sarà uno dei protagonisti principali della Serie A 2022/2023. Sarà davvero così? Aspettiamo i prossimi giorni per dirlo con certezza, ma la sensazione è questa.