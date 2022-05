Milan, neanche il tempo di festeggiare: la notizia spaventa Pioli e i tifosi

Il Milan che ha appena conquistato lo Scudetto deve guardarsi sul mercato da un’offerta per una delle sue stelle da parte della concorrenza?

La Serie A 2021/2022 è appena andata in archivio con l’inaspettata quanto meritata vittoria del Milan. Il Diavolo ha saputo sorprendere la concorrenza e ha creduto costantemente nella possibilità di strappare il titolo ai cugini dell’Inter. Un successo che è arrivato nonostante le tante difficoltà vissute dal club rossonero nel corso delle ultime stagioni.

Il Milan infatti ha dovuto rinunciare causa logiche di mercato a due stelle come Donnarumma e Calhanoglu, strappati a parametro zero da PSG e Inter, e a diversi titolari anche nella stagione appena conclusa per via di infortuni che avrebbero messo in difficoltà chiunque. Problemi che paradossalmente hanno compattato il gruppo e che hanno spinto Pioli a trovare risorse inaspettate.

Così le assenze prolungate di due colonne come Kjaer e Ibrahimovic sono state superate grazie all’esplosione di Kalulu in difesa e ai gol in attacco del “centravanti di scorta” Olivier Giroud. Quest’ultimo in particolare è stato determinante nella corsa per lo Scudetto, ma anche se adesso viene considerato un punto fermo potrebbe non restare in rossonero dopo l’estate.

Sull’esperto bomber francese ha infatti messo gli occhi nientemeno che la Juventus, che in cerca di un vice-Vlahovic di alto livello avrebbe deciso di puntare proprio l’attaccante campione del mondo. A riportare la notizia è La Repubblica, che racconta di come la Vecchia Signora intenda tentare il giocatore in scadenza di contratto nel 2023.

Milan in ansia, la Juventus punta Giroud

Classe 1986, 36 anni a settembre, Giroud potrebbe voler trattare il rinnovo con il Milan forte della sua determinante partecipazione nella vittoria dello Scudetto. E non è detto che se il Diavolo dovesse tergiversare resterebbe insensibile al fascino della Vecchia Signora.

Secondo l’articolo di Repubblica, la buona riuscita dell’operazione potrebbe dipendere da numerosi fattori: l’arrivo al Milan di Origi e la permanenza di Ibrahimovic potrebbe chiudere infatti gli spazi a Giroud, senza considerare che per il suo nuovo status di campione d’Italia il Diavolo punta a un bomber di spessore come Osimhen o Haller.

Con spazi sempre più ristretti Giroud potrebbe allora chiedere la cessione per rivestire alla Juventus il ruolo di vice-Vlahovic, dando ad Allegri un’alternativa di livello nel ruolo di centravanti. Difficile ma non impossibile che accada, anche se si dovranno tenere in considerazione anche altri fattori.

Primo tra tutti ad esempio il recente infortunio di Ibrahimovic, che potrebbe essere costretto a restare fuori fino al 2023. Poi anche le voci di mercato che riguardano altre stelle, come ad esempio Rafael Leao. Il portoghese è nel mirino del Real Madrid, che sembra pronto a spendere 120 milioni di euro per lui.

Situazioni che potrebbero influenzare anche il destino di Giroud. La Juventus, per il momento, resta alla finestra. Ma nei prossimi giorni il discorso sul bomber francese voluto da Allegri potrebbe tornare d’attualità.