“Incontro tra dieci giorni”: Milan, ipotesi a sorpresa per un big

Milan al lavoro per programmare la prossima stagione. Il club rossonero ha un appuntamento tra circa dieci giorni con il top player.

Il Milan di Stefano Pioli si gode la vittoria del campionato di Serie A 2021/2022. Nonostante la festa scudetto e l’entusiasmo ancora alle stelle, però, è tempo di fare i conti e definire la strategia per la prossima stagione. Il club rossonero, infatti, è già al lavoro sul calciomercato in entrata per provare a battere la concorrenza dei top club europei.

La lista dei desideri resta piuttosto lunga, ma prima di fiondarsi sulla campagna acquisti, bisognerà capire chi continuerà a far parte del progetto per il prossimo anno. Le domande dei tifosi sono tante, ma ce n’è soprattutto una che attanaglia i tifosi: che fine farà Zlatan Ibrahimovic?

Calciomercato Milan, contratto a gettone per Ibrahimovic

Il bollettino medico su Ibra parla chiaro: out circa 8 mesi dopo l’operazione. Fermo ai box in Svezia, l’attaccante rossonero tornerà a Milano per la riabilitazione. Solo a quel punto, tra circa dieci o quindici giorni, incontrerà la dirigenza del Milan per fare il punto della situazione sulla sua questione contrattuale. A riferirlo è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che ipotizza un doppio scenario.

Il primo è quello di un contratto a gettone con un ingaggio legato all’eventuale raggiungimento di obiettivi individuali e di squadra. La seconda ipotesi, invece, è quella di proseguire con un canonico prolungamento contrattuale. Il desiderio di Zlatan è chiaro: continuare ad indossare la casacca rossonera. Tutto, però, dipenderà dalla condizione fisica del calciatore.

Insomma, uno scenario ancora tutto da decifrare. I tifosi, intanto, sperano che l’esperto centravanti possa ritornare sui campi di calcio il prima possibile. Il percorso è lungo e la strada è tortuosa, ma Ibra ha abituato tutti ad imprese straordinarie.