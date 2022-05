“Cavani vuole tornare a Napoli”: arriva l’annuncio dell’agente

Edinson Cavani torna a Napoli? La rivelazione del fratello ed agente dell’ex azzurro fa impazzire di gioia i tifosi: clamoroso scenario.

Come ogni estate, il nome di Edinson Cavani viene nuovamente accostato al Napoli di Aurelio De Laurentiis. El Matador non è mai uscito dal cuore dei tifosi ed anche questa volta i rumors su un suo ritorno in azzurro fanno impazzire i supporters azzurri.

L’attaccante uruguaiano, proprio nei giorni scorsi, era ritornato alla ribalta per una presunta trattativa con la Salernitana del presidente Danilo Iervolino, fresco di salvezza e permanenza in Serie A. Walter Gugliemone, fratello ed agente del calciatore, proprio ai microfoni di ‘SerieANews.com’ aveva stroncato sul nascere la cosa, definendolo complesso. Anche la stessa società granata, tramite i suoi dirigenti, aveva comunicato la complessità economica dell’affare.

Calciomercato Napoli, Cavani torna in azzurro? Annuncio dell’agente

Lo stesso procuratore del calciatore in uscita dal Manchester United, però, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Un annuncio che manda su di giri i tifosi della SSC Napoli ed alimenta ulteriormente le voci di un presunto ritorno al Napoli che sarebbe clamoroso.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo: “Ritorno di Edinson in azzurro? Non abbiamo ricevuto alcuna chiamata dal Napoli. Lui ama Napoli, sarebbe felice di tornare in azzurro”.