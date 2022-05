“Ciro Night”, tutto pronto: alle 22 LIVE sul nostro canale Twitch

Alle 22.00 torna la “Ciro Night”, per tutte le curiosità e le analisi della settimana: in LIVE tanti ospiti e contributi dalla redazione

Il Milan campione d’Italia e la Roma di Conference League. Stagione volta al termine per l’italiane, mentre il calciomercato spara i suoi primi botti: ne parliamo stasera a partire dalle 22.00 al Ciro Troise Night sul canale Twitch di SerieANews Tv.

CLICCA QUI PER SEGURCI IN LIVE ed interagire nel corso della LIVE: con Ciro Troise e Sabrina Uccello. Ospiti Marco Campanella di VoceGiallorossa, Pasquale La Ragione di Milanlive, Juancar Navacerrada di Marca e Hora Azulona per scoprire di più Mathias Olivera, nuovo acquisto del Napoli, e Alfonso Avagliano di Salernitananews.

Scrivici tutte le tue curiosità, chiedici la nostra. Ti aspettiamo!