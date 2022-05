Pirlo e Gattuso tornano in Serie A? La notizia non lascia dubbi

Tempo di calciomercato e di investimenti per la prossima stagione di Serie A: oltre i giocatori, però, tornano alla ribalta anche nomi importanti per le panchine

È tempo di calciomercato, ma al centro dell’attenzione non ci sono solamente i nomi dei più disparati giocatori. Ha preso ufficialmente il via anche il cosiddetto valzer delle panchine. Con i posti lasciati scoperti, i profili dei diversi tecnici sono finiti sotto la luce dei riflettori. Pirlo e Gattuso possono tornare in Serie A? Ecco le ultime.

In diverse occasioni, anche nel corso della stagione appena conclusa, i nomi di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso sono tornati spesso alla luce della ribalta. Le varie ipotesi, però, non si sono mai concretizzate.

Per il futuro e per la prossima stagione che, quest’anno ancora di più, non è poi così lontana, i nomi dei due ex calciatori continuano a rappresentare degli svincolati di lusso. Sono stati perciò accostati anche a Spezia, per il dopo Thiago Motta, e alla Cremonese, per la promozione in Serie A. Secondo Nicolò Schira, tuttavia, ci sarebbero altri profili in pole position per i club.

Gattuso e Pirlo di nuovo in Serie A? In realtà Spezia e Cremonese hanno altri piani per la prossima stagione

Come riferito tramite ‘Twitter’ dal giornalista Nicolò Schira: “Tutto confermato! Nonostante i nomi glamour circolati (da Pirlo a Gattuso), Spezia e Cremonese puntano invece su due Normal One. I liguri mercoledì incontreranno Luca Gotti, mentre i grigiorossi pensano a Max Alvini (lanciato dal ds Giacchetta ai tempi dell’AlbinoLeffe)”.

I due tecnici, quindi, non dovrebbero (salvo cambiamenti nel corso del lungo periodo di calciomercato) tornare in Serie A. O per lo meno non dovrebbero sedere sulle panchine dei due club in questione. Spezia e Cremonese, per la prossima stagione nel campionato italiano di massima serie, sembrerebbero avere infatti programmi diversi.