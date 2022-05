Mourinho stravolge la Roma: due super acquisti per l’obiettivo Champions

Gli acquisti della Roma proietteranno i giallorossi verso nuovi obiettivi in vista della prossima stagione. La conquista della Conference League sarà solamente il primo tassello del nuovo progetto targato Mourinho

Festa, gioia e felicità, ma con lo sguardo già focalizzato verso il futuro. La Roma si gode la vittoria della Conference League, con sguardo vigile sul mercato. Mourinho punterà l’indice su due-tre rinforzi di personalità e spessore per cercare di riportare i giallorossi in Champions League.

Di fatto, l’obiettivo della prossima stagione sarà quello di riuscire a competere per un posto tre le prime quattro. Sul mercato sarà caccia a un rinforzo per reparto, con Matici primo obiettivo per la linea mediana. Mourinho ha confermato la sua grande stima per il centrocampista dello United, ma bisognerà attendere le prossime settimane per valutare i possibili scenari.

In attacco intrigano le suggestioni Arnautovic e Scamacca, anche se il centravanti del Sassuolo potrebbe dire sì alla corte dell’Inter. La Roma punterà l’indice anche sull’arrivo di un nuovo centrale difensivo per completare il reparto arretrato della prossima stagione.

Acquisti Roma, caccia a un vice Abraham: idea Rebic

Nelle ultime ore starebbero avanzando alcune indiscrezioni sul possibile interessamento per Rebic. L’attaccante del Milan, leggermente ai margini nella formazione di Pioli, potrebbe aprire concretamente all’addio ai rossoneri nel corso dell’estate. Nessuna conferma sull’accostamento alla Roma.

I giallorossi, dal canto loro, punteranno con forte decisione su un nuovo vice Abraham, anche perchè la sensazione è Shomurodov potrebbe dire addio ai giallorossi già nei prossimi mesi. Secche smentite anche sul possibile inserimento giallorosso per Bremer del Torino. Il centrale brasiliano sembrerebbe esser ormai a un passo dall’Inter. Stesso discorso per Dybala, il quale dirà sì ai nerazzurri nel corso delle prossime settimane. La Roma, tuttavia, è pronta a recitare una parte da protagonista sul mercato per cercare l’assalto alla qualificazione in Champions League nella prossima stagione.