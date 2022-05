Pirlo di nuovo in Serie A, colpo di scena: c’è l’annuncio del club

L’ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo è fermo da tempo ed è alla ricerca di un nuovo interessante progetto per ripartire.

Dopo l’addio alla Juventus l’ex calciatore ed ora tecnico Andrea Pirlo era alla ricerca di un nuovo progetto per ripartire. E’ trascorso un anno e fino ad ora non è arrivata l’offerta giusta con Andrea che desidera ripartire questa estate e tornare ad allenae in vista della prossima stagione.

Negli ultimi giorni si è parlato di un accostamento di Andrea Pirlo alla Cremonese, club neo promosso in Serie A. Dopo la promozione a sorpresa le strade del club lombardo e di Fabio Pecchia si sono separate e la Cremonese è alla ricerca di un sostituto. Il direttore generale della Cremonese Ariedo Braida ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it Tv, in diretta telefonica su Twitch:

“Pirlo alla Cremonese? Mi hanno chiamato più persone oggi, ma al momento è solo fantasia”. Braida ha spiegato che la società sta lavorando per rimpiazzare al più presto Pecchia ed ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di trovare una figura che rispecchi la nostra realtà, dobbiamo trovare il profilo giusto”. La Cremonese ha inoltre diversi giocatori in prestito e con l’approdo in Serie A potrebbe nuovamente rivoluzionare la rosa.

Pirlo e non solo, tanti i temi trattati da Braida

Braida ha parlato nel corso della trasmissione e, da grande ex, ha commentato la vittoria dello scudetto del Milan: “Ci credevo, l’avevo pronosticato qualche mese fa ed hanno fatto davvero un gran bel lavoro. Nel calcio esistono i miracoli, l’ho detto anche a Sabatini e sono contento per lui e la Salernitana”.

Nelle ultime ore hanno fatto discutere le dichiarazioni di Paolo Maldini, ‘critico’ con la società Milan per il comportamento nei suoi confronti e di Frederik Massara. Braida ha commentato la vicenda rivelando: “Probabilmente non si è sentito apprezzato, non ha gradito che non è stato chiamato. Lui rappresenta la storia del Milan e sicuramente andrà avanti”.