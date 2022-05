Inter, ultimatum di Marotta per la firma: la decisione arriva entro stasera

Inter, Marotta e Ausilio delineano la strategia per il prossimo anno: entro stasera arriva la decisione per la firma, c’è un ultimatum.

L’Inter di Simone Inzaghi, archiviata la stagione di Serie A 2021/2022, è al lavoro per disegnare le strategie per il prossimo campionato. Il club nerazzurro, dopo aver sfiorato lo scudetto, ha portato a casa la Coppa Italia, mettendo in bacheca il trofeo. Proprio a margine della finale, i tifosi del club nerazzurro ricorderanno senza dubbio le parole di Ivan Perisic a proposito del rinnovo contrattuale con la società lombarda.

Una freddezza che ha complicato la trattativa per il rinnovo del sodalizio con il calciatore croato che, attualmente, ha un contratto da circa 5 milioni di euro. Al momento, secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane, al calciatore sarebbe stata fatta una prima proposta con cifre molto simili a quelle attuali.

Calciomercato Inter, rinnovo Perisic: la risposta entro oggi

Oggi, però, potrebbe essere il giorno chiave per il futuro del croato all’Inter. Secondo quanto riferito dal portale ‘Tuttomercatoweb.com’, entro la serata di oggi potrebbe arrivare la decisione definitiva del calciatore.

L’Inter, d’altronde, gli ha concesso una sorta di ultimatum. Un dentro o fuori, un sì oppure un no alla proposta di Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo l’incontro di inizio settimana. La sensazione è che il calciatore non sarebbe felicissimo della proposta ricevuta, ma le cifre restano comunque in linea e non al ribasso. Sullo sfondo, inoltre, ci sarebbero alcuni club europei che avrebbero puntato i riflettori sul suo cartellino. La scelta non è ancora stata fatta, ma ora è tempo di tracciare una linea.