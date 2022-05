Italia, che guai per Mancini: due azzurri lasciano il ritiro

Dopo la delusione della mancata qualfiicazione al Mondiale, per Roberto Mancini ci sono altre brutte notizie dal ritiro di Coverciano.

Una volta finita la stagione dei club, a cui manca solo la finale di Champions League tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti ed il Liverpool di Klopp, la ‘palla’ passa alle varie nazionali. L’Italia a giugno, infatti, giocherà ben cinque partite in soli 14 giorni.

La prima gara che dovrà affrontare la Nazionale di Mancini sarà quella di Wembley contro l’Argentina di Messi e compagni per la ‘Coppa dei Campioni’, ovvero la Finalissima tra chi ha vinto l’Europeo e la Copa America. Dopo la sfida con gli argentini, l’Italia avrà di fronte a sé le partite di Nations League contro Ungheria, Germania (andata e ritorno con i tedeschi) ed Inghilterra.

Proprio il CT italiano ha rilasciato una conferenza stampa, in cui si è ancora soffermato sulla mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar: “E’ chiaro che siamo ancora delusi, ma bisogna ripartire. Mi sembra che i tifosi ci stiano ancora sostenendo, nonostante quello che è successo. La maggior parte delle persone che ho incontrato mi hanno rincuorato”. Con queste dichiarazioni Mancini ha spronato tutto l’ambiente ad andare avanti, ma per lui bisogna registrare dei ‘guai’ per le prossime sfide.

Italia, brutte notizie per Mancini: Berardi e Pinamonti lasciano il ritiro di Coverciano

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Domenico Berardi ed Andrea Pinamonti sono indisponibili per le prossime gare della Nazionale. I due calciatori lasceranno questo pomeriggio il ritiro a Coverciano e faranno rientro nei rispettivi club di appartenenza. Questa una brutta notizia per Mancini, visto il fittissimo calendario che la sua squadra dovrà disputare nelle prossime settimane.

L’Italia di Mancini resterà a Coverciano fino al prossimo 31 maggio, giorno in cui ci sarà la partenza per Londra per giocare la Finalissima contro l’Argentina. Contro l’Albiceleste’ sarà anche l’occasione per omaggiare Giorgio Chiellini, visto che per lui sarà l’ultima partita giocata con la maglia della Nazionale.