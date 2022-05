Cavani, ora è tutto vero: l’ufficialità manda in tilt i tifosi

L’ultima stagione di Cavani con la maglia del Manchester United ha deluso le aspettative. Il calciatore è nella fase finale della carriera.

L’attaccante Edinson Cavani è stato uno dei migliori centravanti degli ultimi quindici anni. Il calciatore sudamericano ha fatto prima le fortune di club in Italia come Palermo e Napoli e poi ha segnato e vinto con la maglia del Psg. El Matador ha disputato le ultime due stagioni con la maglia del Manchester United in Premier League.

Nell’ultimo anno soprattutto con l’arrivo ai Red Devils di Cristiano Ronaldo il giocatore ha trovato sempre meno spazio e, complice l’età ed i problemi fisici, ha addirittura segnato solo due reti in tutta la stagione. In questi minuti il Manchester United ha annunciato mediante un comunicato ufficiale l’addio di Cavani, giocatore che era in scadenza di contratto.

Nel comunicato il giocatore esprime belle parole per salutare i suoi, ormai, ex tifosi e dichiara: “Ho sinceramente solo parole di ringraziamento per i tifosi del Manchester United. Hanno capito subito tutto l’impegno che ci mettevo e fin dall’inizio mi hanno mostrato grande rispetto”.

Cavani, le dichiarazioni dell’attaccante

Parlando della sua esperienza al Manchester United Cavani ha espresso un rammarico rivelando: “La scorsa stagione abbiamo fatto bene ed i tifosi non hanno avuto la possibilità di vederci. In questa stagione invece non sono riuscito a mostrare quello che realmente volevo”.

Nelle ultime settimane si è parlato addirittura di un clamoroso ritorno in Serie A di Cavani. Sulle tracce del giocatore ci sarebbe la Salernitana di Iervolino e Walter Sabatini anche se l’operazione appare molto complicata. Il fratello Guglielmone ha invece parlato con entusiasmo di un possibile ritorno al Napoli. Negli ultimi mesi Edinson ha invece manifestato la volontà di disputare la Coppa Libertadores, una competizione che lo ha sempre intrigato. Di conseguenza non è da escludere un approdo del giocatore in Sudamerica, per terminare la carriera più vicino a casa.