Milan, vertice prima della firma: affare in chiusura, cifra monstre

Giorni decisivi per il Milan del futuro. Nuovo vertice in programma nei prossimi giorni: l’affare risulta in dirittura di arrivo.

La conquista dello scudetto ha rappresentato soltanto il primo passo. Il Milan, infatti, intende tornare competitivo ai livelli più alti il prima possibile e nella prossima estate proverà a regalare a Stefano Pioli rinforzi di qualità in grado di aumentare il tasso tecnico della squadra. Colpi che potrebbero finanziati dalle ingenti risorse messe a disposizione di RedBird ad un passo, come noto, dall’acquisire le quote di maggioranza del club.

Il fondo di investimento con sede a New York, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, ha intenzione di concludere la trattativa già nei prossimi giorni. I contatti con Elliott, avviati di recente, si sono rivelati fruttuosi e la fumata bianca appare ormai all’orizzonte: sul piatto, in particolare, è stata messa un’offerta pari ad un miliardo e 300 milioni. Una cifra monstre, che ha indotto Investcorp a ritirarsi in maniera definitiva.

A darne l’annuncio è stato il presidente Mohammed Alardhi: “Abbiamo discusso con Elliott su un potenziale investimento nell’AC Milan. Come può succedere in questi casi, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo deciso di comune accordo di chiudere i colloqui”. Per il Milan, quindi, si sta per aprire un nuovo capitolo della propria storia.

Milan, imminente il passaggio di proprietà

Il fondatore di RedBird Gerry Cardinale ha raggiunto Milano, visitando di persona l’area di Sesto San Giovanni dove dovrebbe nascere il nuovo stadio. Il vertice decisivo, quello durante il quale avverranno le firme sul contratto di compra-vendita vincolate, è imminente. In seguito scatterà la seconda fase dell’operazione che prevede la definizione dell’accordo e l’effettivo passaggio di proprietà: l’iter richiederà del tempo, con Elliott che manterrà una quota di minoranza.

Un sogno per i tifosi rossoneri, che ora sperano di vedere sbarcare in città elementi di valore e top player. Per quanto riguarda Divock Orogi, la trattativa risulta chiusa: l’inserimento a sorpresa del Villarreal aveva creato qualche preoccupazione ma il belga ha deciso di tirare dritto, dicendo di sì al quadriennale da 4.5 milioni elaborato da Paolo Maldini e Frederic Massara. L’ufficialità arriverà nelle ore successive alla finale di Champions League, che vedrà il Liverpool affrontare il Real Madrid.