Addio e ribaltone: Serie A, comunicato e saluti al club

Non finiscono mai le sorprese in Serie A: un altro allenatore ha deciso di lasciare la propria squadra, arrivato l’annuncio ufficiale.

Il campionato si è concluso da pochi giorni ed ormai tutti i club hanno iniziato a pianificare le proprie mosse in vista della prossima sessione del mercato e della stagione 2022/2023. Tante le sorprese già arrivate alcune delle quali provenienti dalla Cremonese (separatasi da Fabio Pecchia) e dall’Udinese che ha detto addio a Gabriele Cioffi, per il quale è pronta a farsi avanti un’altra società di Serie A.

Si tratta del Verona che nella giornata odierna, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio portale online, ha ufficializzato l’interruzione consensuale del rapporto professionale con Igor Tudor. Il tecnico, nelle scorse ore, ha avuto modo di confrontarsi con il presidente Andrea Setti senza tuttavia ricevere le risposte sperate. “Entrambi – ha spiegato il croato – abbiamo convenuto che non c’erano tutti i presupposti che sarebbero serviti per proseguire insieme un percorso”.

Il motivo è da ricercare nella strategia che la società ha intenzione di seguire nelle prossime settimane: gli elementi migliori della rosa, infatti, verranno ceduti. È il caso ad esempio di Antonin Barak (corteggiato dal Napoli e dalla Premier League) e di Nicolò Casale, seguito dai partenopei e dalla Lazio. Verso l’addio pure Giovanni Simeone, intenzionato a mettersi alla prova in contesti più competitivi.

Serie A, il Verona si separa da Tudor: l’annuncio ufficiale

La rosa del Verona, di fatto, verrà sottoposta un pesante restyling. “I più forti non li posso tenere, io devo fare un calcio che si auto-sostiene” le parole pronunciate di recente da Setti ai microfoni di ‘Telearena’ che evidentemente non sono piaciute a Tudor. Da qui la decisione di separare le strade e aprire un nuovo capitolo della rispettiva storia.

Gli scaligeri, come detto, hanno individuato in Cioffi un valido sostituto. Per lui, in particolare, è pronto un biennale e l’annuncio è atteso a stretto giro di posta. Per Tudor (accostato di recente al Bologna che però ha deciso di proseguire con Sinisa Mihajlovic) si parla invece di un possibile ritorno in Turchia, sulla panchina del Galatasaray.