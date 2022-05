Juve, alla ricerca di una spalla per Vlahovic: spunta il nome a sorpresa

Per la Juve adesso c’è la necessità di trovare un attaccante che possa fare da spalla a Dusan Vlahovic. Spunta il nome a sorpresa.

La Juventus guarda alla prossima stagione con la consapevolezza di dover fare molto di più. Lo meritano i tifosi bianconeri, che quest’anno hanno spinto la squadra fino alla fine, dovendosi accontentare poi di un quarto posto in classifica dietro le milanesi ed il Napoli terzi. La proprietà sta lavorando proprio per far si che si possa mettere le mani su giocatori in grado di aumentare il livello della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Certo, il compito è più arduo di quanto si pensi.

Anche perchè la Juventus ha una necessità imprescindibile: tenere conto dei bilanci. Muoversi sul mercato ma con discrezione, senza mettere mano alla tasca per intavolare trattative troppo dispendiose. Serve oculatezza, ma soprattutto capacità di ricerca. Uno dei reparti che andrà rinforzato e di sicuro l’attacco, soprattutto perché mancano degli elementi per completare la manovra offensiva.

Juve, chi sarà la spalla di Vlahovic? Spunta il nome

Insomma, servirà qualcuno in grado di ricoprire il ruolo di “spalle” di Vlahovic. Un giocatore che sia in grado di essere complementare, e che sappia agire accanto ad uno dei centravanti più esplosivi del nostro campionato. La Juventus sta ovviamente sondando diverse piste, ed una di queste porta alla corte di Sinisa Mihajlovic.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, uno dei nomi che la Juve starebbe monitorando è quello di Marko Arnautovic, centravanti del Bologna che quest’anno ha fatto molto bene in campionato. Secondo la dirigenza bianconera, Arnautovic sarebbe un profilo ideale da inserire all’interno dello scacchiere di Allegri, e nella fattispecie proprio al fianco di Vlahovic. Un trattativa – si legge – potenzialmente molto complessa, visto che il Bologna non ha alcuna intenzione di lasciar partire Arnautovic durante la prossima finestra di mercato.