Calciomercato, Ronaldo di nuovo in Serie A: cosa sta succedendo

Cristiano Ronaldo può lasciare il Manchester United dopo la mancata qualificazione in Champions League: possibile un ritorno in Italia.

I 18 gol segnati in 30 presenze complessive in Premier League (più 3 assist) non sono bastati, a Cristiano Ronaldo, per trascinare il Manchester United verso i quartieri alti della classifica. I Red Devils hanno infatti concluso la propria corsa al sesto posto e così nella prossima stagione disputeranno l’Europa League. Non proprio il massimo per il portoghese, che auspicava di potersi esibire ancora una volta sul palcoscenico della Champions.

Il suo futuro, adesso, è tutto da scrivere. Il nuovo allenatore degli inglesi Erik Ten Hag, di recente, si è detto intenzionato a trattenerlo (“se rientra nei miei piani? Ovviamente. Cosa ci può dare? Gol”) tuttavia molto dipenderà dall’esito dell’incontro tra l’attaccante e la dirigenza in programma nei prossimi giorni. Nell’occasione l’ex Real Madrid chiederà di sapere quali saranno i piani in fase di mercato e che tipo di squadra intende allestire il club.

Al momento l’opzione che prevede la separazione in estate risulta concreta e nel futuro di Ronaldo potrebbe esserci di nuovo la Serie A. Ad attenderlo, in particolare, non è la Juventus (per quello che sarebbe stato un clamoroso ritorno) bensì la Roma alla ricerca di un top player da regalare a José Mourinho in grado di rendere i capitolini ancora più competitivi ad alto livello.

Roma, occhi puntati su Cristiano Ronaldo

I Friedkin, come riportato nell’edizione odierna del ‘Messaggero’, hanno rassicurato il tecnico spiegando che l’intenzione è quella di portare a Roma un nome di grosso calibro ed ora i riflettori sono puntati proprio su Cristiano Ronaldo. L’operazione si preannuncia altamente complessa, soprattutto dal punto di vista economico, ma un tentativo per convincerlo sarà comunque fatto. Da considerare, inoltre, che l’assenza in Champions dei giallorossi non contribuisce.

L’alternativa è Paulo Dybala, seguito con interesse pure dall’Inter. L’argentino ha fatto sapere di volersi prendere tutto il tempo necessario prima di prendere una decisione definitiva e sta vagliando una serie di proposte. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid ma intanto la Roma si è fatta avanti attraverso una serie di sondaggi. O lui o Ronaldo: i giallorossi pensano in grande dopo la conquista della Conference League.