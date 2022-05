“Contatti in corso”: Napoli scatenato, ecco il terzo colpo dell’estate

Il Napoli, terminata la stagione al terzo posto, lavora per il futuro. Il club azzurro è molto attivo nel mercato in entrata.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha concluso la stagione ottenendo un ottimo terzo posto in classifica e raggiungendo così l’obiettivo stagionale della qualificazione in Champions League. Il club azzurro, termina la stagione, lavora al futuro con l’obiettivo di accontentare le richieste del tecnico di Certaldo.

La società non si vuole far trovare impreparata dopo l’addio di Lorenzo Insigne (direzione Toronto) ed eventuali ulteriori possibili partenze e vuole una squadra competitiva e pronta già in vista del prossimo ritiro azzurro. Giuntoli ha sostituito Insigne anticipando la concorrenza per il giovane gioiellino georgiano Kvaratskhelia e nella giornata di ieri ha effettuato le visite mediche il giovane terzino uruguaiano Mathias Olivera, di proprietà del Getafe.

Nelle ultime ore il club azzurro avrebbe fatto un’accelerata per il terzo colpo di questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira ci sarebbero contatti in corso tra le parti per portare Antonin Barak all’ombra del Vesuvio. La società è al lavoro per il giocatore di origini ceche.

Napoli, si lavora al colpo Barak

Barak è stato senza dubbio tra i migliori centrocampisti della Serie A in questa stagione. Nonostante problemi fisici ed un finale in calando il giocatore ha collezionato in questa stagione 29 presenze, 11 reti e anche 3 assist, una stagione al di sopra delle migliori aspettative.

Il futuro di alcuni giocatori azzurri è ancora in bilico e alcune pedine, in caso di grandi offerte, potrebbero partire. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e lavora sul mercato con l’obiettivo di fare una squadra molto competitiva in vista della prossima stagione.