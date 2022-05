“Ci sono tanti club”: Inter, l’agente avvisa i nerazzurri

Ivan Perisic non rinnoverà quasi sicuramente il suo contratto con l’Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare un sostituto.

Dopo aver terminato la stagione al secondo posto l’Inter avrà un arduo compito. L’obiettivo di Marotta sarà quello di effettuare una sessione di mercato con l’obiettivo di migliorare la rosa e soprattutto dare un importante occhio al bilancio. Il club nerazzurro ha perso due pedine fondamentale come Hakimi e Lukaku (più il caso Eriksen) e rischia di subire nuove importanti cessioni in questo imminente calciomercato.

Il primo addio, oramai quasi ufficiale, è quello dell’esterno croato Ivan Perisic. Come riporta Sky Sport il forte ed esperto centrocampista era in scadenza di contratto ed ha preferito declinare l’offerta di Marotta per raggiungere l’ex tecnico Antonio Conte al Tottenham. Ora il club nerazzurro sonda il mercato alla ricerca di sostituti.

Il titolare per la fascia mancina nerazzurra sarà il tedesco Robin Gosens, ma la dirigenza sta vagliando diversi nomi come possibili sostituti. Tra questi c’è l’esterno del Genoa Andrea Cambiaso, oramai in uscita dal club ligure. La retrocessione del club ligure potrebbe facilitare le trattative, ma l’Inter valuta con attenzione.

Inter, parla l’agente di Cambiaso

L’agente di Cambiaso Giovanni Bia ha parlato del suo assistito ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Andrea ha disputato un’ottima stagione ed adesso ci sono tante squadre interessate, sia italiane che europee”.

Non solo l’Inter visto che in Italia su Cambiaso c’è anche il Napoli, club da sempre molto attento ai giovani talenti. Riguardo questa possibilità Bia è apparso abbastanza chiaro: “A tutti piacerebbe giocare in un club del genere, ma lui ha un contratto con il Genoa e per ogni eventuale trattativa bisogna parlare con il club rossoblù”.