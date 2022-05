“Non mi servono…”: Italia, Donnarumma mette in chiaro le cose

Dal ritiro della Nazionale di Roberto Mancini, Donnarumma ha parlato dell’ultimo anno tra Milan, Psg, Italia e la morte di Mino Raiola

L’Italia tornerà in campo dopo la partita inutile di fine marzo con la Turchia. In quella circostanza, dopo aver perso l’opportunità di qualificarsi il Mondiale, gli Azzurri sono scesi in campo per questioni legate al ranking.

Ora la formazione di Roberto Mancini prepara la partita di Wembley contro l’Argentina. La sfida contro l’albiceleste vale per la Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. Nel corso del terzo giorno di ritiro a Coverciano ha preso la parola Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano ha toccato diversi argomenti durante il suo passaggio davanti ai microfoni.

Italia, Donnarumma torna sul Milan: “Orgoglioso per lo scudetto ma non sono rammaricato della mia scelta”

Gigio Donnarumma è sfilato davanti ai giornalisti intervenuti alla conferenza stampa nel ritiro della Nazionale. Il portiere di Castellammare di Stabia nell’ultima stagione ha dovuto condividere i pali della porta del Paris Saint Germain con Keylor Navas.

L’estremo difensore nonostante ciò non appare pentito della scelta compiuta un anno fa insieme al suo agente, Mino Raiola, scomparso poche settimane fa. “Con lui ho avuto un rapporto incredibile. La sua morte è stata una doccia fredda. Lo ricordo con il sorriso, ha sempre fatto tanto per i suoi calciatori, ci darà una grande forza”, ha spiegato Donnarumma.

La scelta compiuta lo ha portato lontano da Milano e dal Milan, club al quale era arrivato giovanissimo dalla Campania.

“Sono molto felice per il Milan, faccio i complimenti per l’ottimo lavoro svolto. Sono orgoglioso di loro Per me non è stato un anno facile ma ho sempre lavorato al massimo. Bisogna accettarlo e ripartire. Non sono rammaricato per avere lasciato i rossoneri. Ho scritto ai miei vecchi compagni. Non mi servono rassicurazioni in merito alla mia posizione in Nazionale”, ha poi concluso l’estremo difensore.