Milan, tifosi al settimo cielo: doppio annuncio di mercato in diretta dal club

Stefano Pioli, a una settimana dalla vittoria dello scudetto, racconta i piani futuri del Milan e annuncia le ultime anche sulle mosse di calciomercato.

In casa Milan l’emozione della vittoria dello scudetto è anche vivida. Si continua a celebrare un traguardo straordinario, mentre i piani alti del club programmano il futuro, partendo dalla cessione della proprietà di Elliott. Uno stravolgimento che comporterà sicuro un cambio di strategia, sebbene la strada intrapresa dai rossoneri, soprattutto in campo, sia decisamente quella giusta.

Ciò equivale a dire che il punto fermo sarà sicuramente Stefano Pioli, principale protagonista della riuscita del progetto tecnico del Milan, chiaramente grazie all’aiuto di Maldini e Massara, che hanno gestito l’acquisto dei giocatori fondamentali in questa fase storica.

Per entrambi i dirigenti non è ancora arrivato il rinnovo e ci sono diversi calciatori il cui futuro va chiarito. Di questo e altro ha parlato Stefano Pioli alla RAI.

Milan, Pioli sul futuro di Leao, Maldini e Ibrahimovic

Ospite in video-collegamento da Fabio Fazio in occasione della trasmissione ‘Che tempo che fa’, Stefano Pioli ha raccontato: “Sento ancora un’emozione incredibile, ringrazio prima di tutto i tifosi per la passione che ci hanno messo, è l’aspetto più gratificante della mia esperienza al Milan”. Chiaramente l’attenzione è rivolta ai prossimi movimenti della società e Pioli ne parla apertamente.

Va da sé, secondo le parole dell’allenatore, che i grandi risultati sono giunti per la collaborazione tra tutte le parti, esaltando così il lavoro di Maldini e Massara. Sul loro rinnovo ancora non giunto, il mister non si sbilancia ma dichiara: “È normale che ognuno abbia la sua opinione. Ogni discussione l’abbiamo affrontata per crescere e migliorare, faremo così anche stavolta. C’è tanto lavoro da fare“. Per un dubbio che rimane, un altro viene spazzato via e riguarda il futuro dell’amatissimo Leao: “Per quanto ne so, credo proprio di sì, che resti. Ha grande margine di miglioramento, mi auguro di lavorare ancora con lui”.

Inoltre, su Ibrahimovic, il tecnico ha ammesso che “abbia ancora tanto da dare” e che “spera che ritorni a giocare”. Un auspicio che fa ben capire quanto Zlatan, come uomo e come calciatore, sia davvero un elemento importante per questo gruppo. Pioli non se ne priverebbe.