Incredibile Mbappé: la reazione della famiglia alla vittoria del Real

La vittoria della Champions League da parte del Real Madrid avrebbe offerto una spiegazione sulla decisione di Mbappé di restare al PSG.

“Sarò il primo tifoso del Real nella finale a Parigi, qui a casa mia. Vorrei ringraziare Florentino Perez e dire che capisco la delusione”, aveva dichiarato qualche giorno fa Kylian Mbappé nel merito della sua conferenza stampa, in occasione della quale ha confermato la permanenza al PSG attraverso il rinnovo.

Il pressing del Real Madrid, con il quale i contatti sono andati avanti per circa un anno, non è bastato e nemmeno la polemica, la quale infatti prosegue. Secondo l’opinione generale, ad aver convinto Mbappé è stata esclusivamente la proposta economica della squadra francese.

Firmando il rinnovo, Mbappé si è garantito un triennale con un ingaggio annuale da 50 milioni di euro circa nonché un premio da circa 120 milioni di euro al momento della firma. Cifre alle quali nessun club sarebbe potuto arrivare né probabilmente avrebbe ritenuto adeguate, inserendosi Mbappé già in un contesto di spogliatoio stellare.

Mbappé, il like della madre spiega il no al Real Madrid

A dare un’altra versione della verità è stata su Twitter la madre di Kylian Mbappé attraverso un like galeotto al post di un giornalista. Hervé Penot de ‘l’Equipe’, in merito alla Champions League, festeggiata ieri dal Real di Ancelotti come la 14esima totale nella storia del club di Madrid, ha poi scritto: “Questo è il motivo per il quale Mbappé ha deciso di restare al PSG”.

Proseguendo il giornalista dettaglia: “Qual è il valore aggiunto di andare in una squadra campione d’Europa e di Spagna? Nessuno. Impossibile farlo, anche segnando 70 gol. A Parigi può fare la storia, sarà a partire dal prossimo anno?”. Qui il ‘mi piace’ di Fayza Lamari, madre di Mbappé, come a sottolineare che la decisione è stata spinta dalla voglia di entrare nella storia del club e per il PSG non ha ancora vinto nessuna Champions League. Come Mbappé potrebbe ancora provarci e magari riuscirsi per aggiornare per sempre gli annali della competizione continentale più importante.