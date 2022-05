“Sta per succedere”: Juventus, doccia gelata per Agnelli e i tifosi

La Juventus pianifica le prossime mosse di mercato ma oggi è arrivata la notizia che obbligherà il club a cambiare i propri piani.

La Juventus continua a guardarsi intorno in vista della prossima sessione del mercato. Paul Pogba e Angel Di Maria sono entrambi pronti a dire “sì” ma non basteranno per risolvere le numerose criticità emerse a livello di gioco in questa stagione. Da qui l’idea di provare a regalare a Massimiliano Allegri altri elementi di qualità, con i quali aumentare il tasso tecnico della rosa.

Il reparto che appare più bisognoso di innesti è il centrocampo, andato spesso in difficoltà sia in campionato che in Champions League. Diversi i nomi seguiti dal club tra cui quello di Aurélien Tchouameni, attualmente in forza al Monaco con cui ha disputato 50 presenze complessive “condite” da 5 reti e 3 assist.

Il francese classe 2000 è ritenuto il profilo ideale da portare a Torino: strutturato fisicamente (è alto 1.87 mt), abile nella fase di recupero del pallone ed anche in quella di finalizzazione. Le parti, nei giorni scorsi, avevano iniziato ad interloquire al fine di verificare la fattibilità dell’operazione ma il colpo è destinato a restare in canna. Un’altra società, infatti, si è fatta avanti con l’obiettivo di chiudere la trattativa il prima possibile.

Juventus, niente Tchouameni: il classe 2000 è ad un passo dal Real Madrid

Stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, Tchouameni è “ad un passo” dal Real Madrid che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il suo entourage raggiungendo un accordo economico. Ora resta da trovare quello con i monegaschi tuttavia la fumata bianca appare all’orizzonte, visto che i Blancos intendono mettere sul piatto almeno 80 milioni.

La pista è quindi tutta in discesa con Carlo Ancelotti che, dopo aver vinto la Champions League, può continuare a sorridere. La Juventus, invece, sarà costretta a cambiare i propri piani di mercato e a focalizzarsi su altri calciatori. Pogba, intanto, aspetta a Miami di ricevere la chiamata decisiva: il primo passo della rivoluzione è alle porte.