Fagioli-Juventus, i temi dell’incontro: tra permanenza, Cremonese e Sassuolo

La Juventus e Nicolò Fagioli pronti ad incontrarsi per discutere del rispettivo futuro: tra la permanenza, la Cremonese e il Sassuolo. Il punto di SerieANews.com

L’ultima stagione è stata da incorniciare. Non che ci fossero delle sorprese: chi conosce il talento di Nicolò Fagioli sin dai tempi delle giovanili bianconere, sa bene quale siano il valore e il potenziale del classe 2001. E la promozione con la Cremonese, quest’anno, rischia di essere solo l’inizio di una lunga e importante carriera.

Al momento, però, il futuro di Nicolò Fagioli è tutto da scrivere. Dopo un’annata da protagonista nei grigiorossi di Fabio Pecchia, il centrocampista di proprietà della Juventus è in attesa di conoscere il proprio avvenire.

“Sono juventino sin da piccolo, sogno di vestire quella maglia, ma devo capre bene quali sono le loro intenzioni”: così, lo stesso Fagioli aveva puntualizzato ai microfoni di ‘Sportweek’. Parole chiare, che il giovane bianconero ha pronunciato incrociando le dita per un’eventuale permanenza.

Fagioli-Juventus, a breve l’incontro: il Sassuolo osserva, la Cremonese ci spera, l’obiettivo è la permanenza

Nei prossimi giorni, il futuro di Fagioli avrà contorni più chiari. A breve il calciatore, il suo entourage e la Juventus si incontreranno per discutere e decidere il da farsi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SerieANews.com, al centro della discussione ci sarà la sua permanenza a Torino, tra speranze e possibili inserimenti di altri club.

Il ragazzo risulta godere della stima di Allegri, anche se il centrocampo della Vecchia Signora si prepara ad un restyling completo. E al netto degli arrivi, andrà capito quale spazio sarà riservato al giovane 2001. L’intenzione di Fagioli è quella di accumulare esperienza e minuti in Serie A e l’incontro dei prossimi giorni sarà fondamentale per capire la reale posizione del calciatore nel nuovo progetto Juve.

Sullo sfondo, non mancano le alternative. Un no alla ‘promozione’ in bianconero e il seguente rinnovo del prestito è la speranza della Cremonese, che garantirebbe a Fagioli un ruolo di primo piano nel suo storico ritorno in massima serie.

Attenzione anche al timido interessamento del Sassuolo: il giovane trequartista piace a Carnevali e, complice un contratto in scadenza nel 2023, è un osservato speciale da parte del club neroverde. E senza rinnovo, la Vecchia Signora potrebbe essere costretta alla cessione: un’occasione ghiotta per un club che, storicamente, è bravo nel cogliere e rivalutare i talenti lasciati a spasso dalle big.