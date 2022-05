Inter-UEFA, novità in arrivo: c’è il comunicato ufficiale

Inter-UEFA, novità in vista per Zhang e Marotta. Arriva il comunicato ufficiale del club nerazzurro che spiega tutto.

L’ultima stagione è stata difficile. Non solo perché iniziata con la diaspora dei top player, l’addio di Conte e la mini-rifondazione targata Inzaghi. Anche e soprattuto per il bilancio in rosso e una situazione economica tutt’altro che rosea per l’Inter di Zhang e Marotta.

Una situazione economica che ha condizionato, dettato e (addirittura) obbligato i nerazzurri a compiere determinate scelte in sede di calciomercato, nel corso dell’intera stagione.

Non ultimo, l’addio ed il mancato rinnovo di Perisic (complice anche la volontà stessa del croato di cambiare aria) e il possibile sacrificio di un altro big. Una cessione quasi necessaria per sbloccare il mercato di questa sessione.

Inter-UEFA, approvata la trimestrale: ricavi in crescita e bilancio a -120 milioni

Per l’Inter, adesso, sono in arrivo alcune novità. Come diramato ufficialmente dal club meneghino, il consiglio d’amministrazione nerazzurro ha approvato la trimestrale al 31 marzo 2022. Per Zhang e soci, ricavi in crescita del 20% e una chiusura del bilancio prevista a -120 milioni di euro. Un quadro nettamente migliore rispetto a quello dello scorso anno, che vide i nerazzurri chiudere il bilancio a -246 milioni.

Buone notizie, dunque, per i tifosi e anche per Marotta. L’Inter confida di rivedere il settlement agreement pattuito con la UEFA per il Fair Play Finanziario, come spiegato nel lungo comunicato ufficiale diramato dalla società milanese.

“Il nuovo settlement agreement consentirà al club di rientrare gradualmente e pienamente nei parametri introdotti dall’Uefa entro la stagione sportiva ’25-’26”, spiega e conclude la nota rilasciata dall’Inter, speranzosa e fiduciosa di ricomporre il bilancio nel corso delle prossime stagioni.