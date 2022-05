“Si, ci siamo”: Italia, annuncio a sorpresa e salti di gioia per Gravina

In vista degli impegni dell’Italia il presidente della FIGC ha annunciato una bella notizia per l’intero movimento calcistico italiano.

L’eliminazione dell’Italia di Roberto Mancini dai prossimi Mondiali ha fatto molto rumore in Italia ed in tutto il mondo. La nazionale campione d’Europa in carica non parteciperà per la seconda volta consecutiva al Mondiale, una situazione che ha generato tanti rimpianti e numerose polemiche.

Ora, mesi dopo il clamoroso ko con la Macedonia del Nord, l’Italia vuole ripartire. In vista della ‘Finalissima’, match che vedrà impegnati gli azzurri mercoledi contro l’Argentina di Lionel Messi, ha parlato Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha di fatto annunciato la candidatura dell’Italia per gli Europei del 2032.

Una data distante ma con gli azzurri ed il movimento italiano che non vuole farsi trovare impreparato. A riguardo Gravina ha dichiarato ai microfoni ANSA: “Per Euro 2032 ci siamo noi e la Turchia. Finalmente siamo in una posizione credibile e posso dire che siamo ben posizionati”.

Italia, Gravina parla della crescita del calcio femminile

Non solo questa situazione con il presidente della Federcalcio che ha parlato anche dell’imminente accesso del calcio femminile al professionismo, situazione che entrerà in vigore dalla prossima stagione. Gravina ha dichiarato con un motto di orgoglio:

“Abbiamo creato un bell’esempio e la nostra federazione ha avuto giuste tutele e polemiche. Grazie a questa sceta vogliamo fare un passo di civiltà per questo movimento, da tempo in netta crescita”. Accanto a Gravina ha presenziato Sara Gama, capitano e stella della Nazionale di calcio italiana femminile ed anche la giocatrice si è detta orgogliosa di questo imminente cambiamento.