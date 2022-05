“Ha salutato i compagni”: occhio Inter, il colpo può arrivare prima del previsto

L’Inter prepara il colpo, il big giallorosso si prepara a dire addio: stando alle ultime avrebbe anche già salutato i compagni

L’Inter è chiamata ad archiviare prima possibile l’addio di Perisic, ormai ufficialmente appartenente ad un altro club. Al momento, perciò, ai nerazzurri non resta che pensare al futuro e a come rafforzare lo zoccolo duro della rosa esistente. A tal proposito, stando alle ultime, ci sarebbero buone notizie in vista.

L’addio di Ivan Perisic all’Inter, con direzione Tottenham, è ormai ufficiale. Giuseppe Marotta, e insieme lui la società intera, è chiamato a muoversi al meglio sul mercato, per andare a pescare i migliori innesti per la rosa.

Tra i diversi profili nel mirino del club, per uno in particolare, la situazione ora sembra essere più vantaggiosa. Stando al ‘Corriere dello Sport’, infatti, Henrikh Mkhitaryan sarebbe sempre più vicino a dire addio alla Roma. Avrebbe anche già salutato i propri compagni. Ecco le ultime.

Calciomercato Inter, il colpo per Mkhitaryan sembra essere sempre più vicino: le ultime sull’operazione

Il contratto di Mkhitaryan con la Roma scadrà ufficialmente il 30 giugno 2022. Il club giallorosso qualche settimana gli ha offerto la propria proposta economica, proposta che non avrebbe convinto il giocatore a restare. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, quindi, sembrerebbe che l’armeno sia in procinto di dire addio, partendo a parametro zero.

Ecco perché, secondo il ‘Corriere dello Sport’: “Mkhitaryan ha salutato i compagni dopo la finale di Conference League“. Un gesto questo che ha fatto pensare e che fa pensare che le strade tra la squadra guidata da José Mourinho e il centrocampista si divideranno con l’effettiva scadenza del contratto. Alla finestra resta l’Inter, che gli avrebbe già offerto un biennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire quale sarà l’effettivo programma che Mkhitaryan seguirà per il suo futuro. Ma il colpo per i nerazzurri può chiudersi anche prima del previsto.