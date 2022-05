Inter, mani nei capelli per Inzaghi: annuncio ufficiale, batosta anche per i tifosi

Ora è tutto vero: il big dà il suo addio all’Inter, con un messaggio di gratitudine e affetto. Il club di Premier League dà l’annuncio ufficiale.

L’Inter e le strade dell’esterno sinistro si dividono: ora è ufficiale. Arriva l’annuncio da parte del croato che è ormai pronto a volare verso la Premier League. Il sogno inglese per lui si può avverare. Ma, dal canto suo, Simone Inzaghi e i tifosi perdono un pezzo fondamentale della squadra.

Ivan Perisic è pronto a tutti gli effetti per iniziare la sua nuova avventura con il Tottenham di Antonio Conte. Il suo ex mister l’ha fortemente voluto tra le file degli Spurs e ora il sogno di poter giocare in Premier League può (finalmente) diventare realtà.

Dopo aver svolto e superato le visite mediche con il suo nuovo club di appartenenza, Ivan Perisic ha voluto salutare i tifosi interisti e l’intero ambiente nerazzurro tramite un post pubblicato su ‘Instagram’. Le sue parole hanno così commosso chi fino a poco più di una settimana con lui ha gioito dopo una grande stagione.

Calciomercato Inter, Perisic dà il suo addio all’ambiente nerazzurro: “È stata un’esperienza indimenticabile”

Ivan Perisic, giunto ufficialmente all’Inter il 30 agosto del 2015, è arrivato al capolinea della sua esperienza in nerazzurro. Ha dato tramite ‘Instagram’ il suo addio a club, staff, compagni e tifosi: “Dopo 254 partite, 55 gol, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia, la mia avventura all’Inter termina qui.⁣⁣⁣⁣ Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti insieme”.⁣⁣⁣⁣

“È stata – ha proseguito il croato – un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia.⁣⁣⁣⁣ Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore.⁣⁣⁣⁣ Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. ⁣⁣⁣Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo…⁣⁣⁣⁣’È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala’”.

Ufficiale il trasferimento di Perisic al Tottenham: c’è l’annuncio

Il Tottenham ha, tramite il proprio canale ‘Twitter’, ufficializzato così l’arrivo di Ivan Perisic. È un nuovo giocatore del club di Premier League: “Presentazione del nostro primo acquisto estivo…”, frase accompagnata dal primo video del croato di presentazione. La sua nuova avventura ha ufficialmente inizio.