Donnarumma, il PSG non basta: la sentenza è una beffa

La scelta di Donnarumma di lasciare il Milan continua a generare polemiche, anche dopo diversi mesi dal trasferimento ufficiale.

La vittoria dello scudetto del Milan è arrivata in maniera inaspettata. I rossoneri hanno vinto davanti a squadre reputate favorite ad inizio stagione superando la concorrenza di Inter, Napoli e Juventus. La squadra rossonera ha conquistato lo scudetto nonostante la perdita di due pedine fondamentali come Donnarumma e Calhanoglu, rimpiazzate dalla dirigenza nel migliore dei modi.

Il portiere della Nazionale ed ora del PSG Gianluigi Donnarumma ha lasciato il Milan e Milano proprio nell’anno precedente al trionfo rossonero. Gigio ha confermato in una recente intervista di non nutrire rimpianti per la propria scelta mentre la formazione di Pioli si gode il suo sostituto, l’estremo difensore Mike Maignan.

L’ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato a Radio Anch’io ed ha rilasciato dichiarazioni poco edificanti nei confronti del calciatore di Castellammare di Stabia: “Secondo me Donnarumma ha sbagliato ad andarsene. La sua stagione non è stata esaltante ed andare via dal nostro campionato… Credo ha fatto un percorso inverso rispetto a Maignan”.

Milan, le parole di Galli su Donnarumma

Galli ha però continuato elogiando il calciatore, addirittura cercando di motivarlo in vista del futuro: “E’un giocatore con doti immense e probabilmente non sa nemmeno lui di averle. Spero per lui che continui la propria crescita”.

Rispetto a Maignan, Donnarumma ha realizzato una stagione molto deludente e negli ultimi mesi ha perso totalmente il confronto con il rivale in casa Keylor Navas. In particolare il giocatore è finito nel mirino della critica per l’errore commesso nel match di Champions League contro il Real Madrid, errore che ha regalato il gol a Benzema e la rimonta per la qualificazione del club ora campione d’Europa.