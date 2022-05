“È evidente”: Real-Ancelotti, il verdetto guasta la vittoria della Champions

L’esito della finale di Champions League tra il Liverpool di Klopp ed il Real di Carlo Ancelotti continua a far molto discutere.

Con la finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid si è conclusa ufficialmente la stagione del calcio. A Parigi la squadra di Carlo Ancelotti ha avuto la meglio di misura e con una rete di Vinicius JR si è aggiudicata la quattordicesima Champions della sua storia.

I Blancos hanno conquistato il successo nonostante i Reds meritassero probabilmente di più con il portiere belga Courtois premiato come MVP del match. Ancora una volta, come capitato spesso in questa edizione, la squadra di Ancelotti ha vinto un match per certi versi in maniera immeritata.

Nel corso del consueto episodio con la Bobo Tv, programma in onda su Twitch, l’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato del Real Madrid e di Ancelotti ed è andato nuovamente duro sul tecnico di Reggiolo. ‘Fantantonio’ ha iniziato: “Per prima cosa faccio i complimenti a Carlo, quelli non si negano, però ha avuto più culo che anima. Ha vinto la finale con una ciabattata di Valverde messa in rete da Vinicius”.

Cassano e la critica al Real di Ancelotti

L’ex calciatore pugliese ha continuato poi chiarendo i motivi delle sue parole e continuando a commentare la finale di Champions: “Il Liverpool ha fatto 26 tiri e Courtois ben 9 parate miracolose, su Salah è un intervento incredibile”. Già settimane fa Cassano punzecchiò Ancelotti per la sua ‘fortuna’ durante gli incontri di Champions, parole che portarono addirittura ad una risposta del tecnico.

Non solo critiche con Cassano che alla fine ammette, che, in ogni caso, quel che conta è il risultato. L’ex giocatore puntualizza. “Tra 10 anni conterà solo questo, la vittoria della bacheca e la coppa. Mi sorprende però che nessuno abbia fatto notare ad Ancelotti che ha avuto fortuna”.