Inter, salti di gioia per Inzaghi: la rivelazione fa esultare anche i tifosi

Inter, rivelazione di mercato: l’annuncio fa impazzire di gioia i tifosi. Esulta anche l’allenatore Simone Inzaghi che ha un’arma in più.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per costruire la rosa del futuro e regalare ai tifosi nuovi innesti in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono da tempo affacciati sul calciomercato estivo per provare a cogliere le opportunità e battere la concorrenza sul tempo.

Prima di operare in entrata, però, è il caso di sistemare la situazione rinnovi e capire chi continuerà ad indossare la casacca nerazzurra. Dopo l’addio di Ivan Perisic, volato al Tottenham dell’ex allenatore Antonio Conte, è bene chiarire le cose per poi delineare la giusta strategia da adoperare.

Calciomercato Inter, Skriniar annuncia la permanenza in nerazzurro

Milan Skriniar è, senza dubbio, fuori dal mercato. Il roccioso difensore dell’Inter, infatti, è stato protagonista di una rivelazione di mercato che fa impazzire di gioia il tecnico Inzaghi ed i tifosi. Skriniar ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Pravda’.

Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Il mio futuro? Sarà senza dubbio all’Inter, lì ho ancora un contratto ed ho giocato quasi tutte le partite. Poi le mie prestazioni sono state solide. Rumors su un mio trasferimento? Vengono fuori ogni sei mesi, ogni anno si parla, ma non c’è nulla di specifico. Io dell’Inter sono soddisfatto. Abbiamo vinto lo scudetto lo scorso anno, ora abbiamo vinto due trofei. Ci sono ancora obiettivi che noi vogliamo raggiungere, mi piacerebbe far tornare il club in vetta in Europa”.