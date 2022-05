Inter, Marotta ha già l’erede di Perisic: c’è l’okay di Inzaghi

Calciomercato Inter, dopo l’addio ormai ufficiale di Perisic è già caccia all’erede: spunta il nome nuovo e Inzaghi approva

L’Inter e Ivan Perisic si sono dati il loro addio definitivo. Il Tottenham ha ufficializzato il passaggio del croato tra le proprie file. Ora la squadra di Simone Inzaghi, forte comunque della presenta di Robin Gosens, è a caccia di un profilo che possa garantire ulteriori sicurezze.

Giuseppe Marotta, dopo l’addio di Perisic che era comunque già nell’aria da diverso tempo, sta monitorando la situazione legata ai diversi profili che potrebbero andare a dare garanzie sulla corsia sinistra del club.

Un giocatore che quest’anno ha fatto molto bene in Serie A, attirando l’attenzione di vari club italiani e non solo, è Destiny Udogie. L’italo-nigeriano, che piace anche a Mancini come giovane prospetto per la nazionale italiana del futuro, ha giocato in questa stagione appena conclusa tra le file dell’Udinese. Pur essendo di proprietà del Verona. Inzaghi avrebbe dato, dal canto suo, l’okay per l’eventuale passaggio in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Udogie nel mirino come possibile erede di Perisic da affiancare a Gosens: occhio però alla Juventus

Secondo il ‘Gazzettino’, quindi, Destiny Udogie sarebbe finito nel mirino dell’Inter grazie a quanto mostrato in quest’ultima annata calcistica. Il Verona, club proprietario del suo cartellino, ha un contratto stipulato con lui fino al 2026. E non lo lascerà partire facilmente o a prezzi scontati.

Tuttavia, Simone Inzaghi avrebbe in ogni caso dato il suo via libera al tentativo che Marotta vorrebbe fare per lui. L’Inter è già forte della presenza di Robin Gosens, ma vorrebbe avere un’alternativa che sia all’altezza del compito per qualsiasi evenienza. Occhio, però, anche alla Juventus che, sempre secondo il ‘Gazzettino’, vedrebbe in Udogie il possibile sostituto di Alex Sandro in uscita. Sarà Derby d’Italia anche sul mercato? Si attendono le prossime mosse per capirne di più.