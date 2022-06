Juventus, innesto a sorpresa e tifosi spiazzati: ecco chi sostituisce

In casa Juventus arriva un nuovo innesto, che servirà a rimpiazzare una figura che da oggi ricoprirà un ruolo diverso in società.

È stato il segretario generale dell’Inter che ha vinto lo scudetto con Antonio Conte in panchina e a partire da questo momento ricoprirà lo stesso ruolo per la Juventus. Si tratta di Massimo Cosentino che, secondo quanto informano ‘GOAL’ e Itasportpress, ricoprirà la carica nella società del presidente Andrea Agnelli.

La figura di Cosentino sostituirà quella di Paolo Morganti, che però resterà nel club bianconero, sebbene con un nuovo ruolo ovvero quello di Head of Football Operations.

Cosentino ha trascorso l’ultimo anno al Sion in Svizzera, ma in passato è stato già segretario generale, oltre che dell’Inter, di Sampdoria e Novara, dopo aver cominciato l’attività di addetto stampa a Torino sponda granata nel 2005.

La mossa di portare Cosentino in società sicuramente ne è una in più a dimostrazione della ventata di novità e anche gioventù di cui la Juventus ha bisogno per il futuro. La società ha intrapreso un’attività totale volta a un nuovo progetto, che riconduca ai vecchi fasti, decisamente poco lontani ma, secondo gli ultimi risultati, anche troppo.

Per tale motivazione la sessione estiva di calciomercato avrà bisogno dell’efficienza e della collaborazione da parte di tutti. Ne ha parlato anche l’allenatore Massimiliano Allegri, che avrà voce in capitolo in tutte le scelte tecniche, in occasione della sua ultima intervista ai microfoni di ‘DAZN’: “I nuovi leader saranno de Ligt e Locatelli. Manuel potrà essere il nostro capitano, perché ha le caratteristiche tecniche e morali per trascorrere lunghi anni alla Juventus. Anche Danilo è un leader, silenzioso. Quando parla non è mai banale e mette la squadra prima di tutto. È stato una piacevole sorpresa”.