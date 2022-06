Mercato Lazio, si raffredda Caputo: spunta il nuovo vice Immobile

Il mercato della Lazio partirà dalla ricerca del nuovo vice Immobile. Dopo le prime conferme su Caputo, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Simeone del Verona: i dettagli del possibile retroscena

Simeone alla Lazio nel ruolo di vice Immobile. Potrebbe essere questo il nuovo piano biancoceleste secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato. Nessun contatto ufficiale tra le parti o con l’entourage del giocatore, ma l’argentino potrebbe intrigare Sarri e la dirigenza della Lazio.

Su Simeone, come evidenziato da “Paolo Bargiggia”, ci sarebbe anche il potenziale interessamento della Juventus, con i bianconeri alla ricerca di un nuovo vice Vlahovic dopo gli addii di Kean e Morata.

Detto questo, la Lazio lascerà aperta anche la pista Caputo, stimato da Sarri e ideale come possibile attaccante di scorta in vista della prossima stagione. In chiave cessioni, invece, quasi certo l’addio di Acerbi, il quale potrebbe dire sì alla Fiorentina in caso di addio a Milenkovic. Più fredde le piste Inter e Juventus.

Mercato Lazio, a centrocampo nessuna conferma su Fagioli

Idea Simeone come vice Immobile, ma attenzione anche alle novità a centrocampo. Tutto dipenderà dalla possibile cessione di Milinkovic Savic, valutato circa 60-70 milioni di euro. Qualora il centrocampista serbo dovesse dire addio, la Lazio potrebbe puntare su due nuovi profili.

Nessuna conferma su Fagioli. L’ex Cremonese, di proprietà della Juventus, piace a Sarri, ma difficilmente lascerà i bianconeri. Allegri potrebbe confermarlo nella rosa bianconera in vista della prossima stagione. Per il ruolo di esterno offensivo per la fascia destra, occhio anche al nome di Messias, il quale non sarà riscattato dal Milan. Messias piace anche al Monza, neo promosso in Serie A.