Italia, Mancini vuota il sacco: rivelazione in diretta tv dopo la disfatta

L’Italia perde 3-0 contro l’Argentina e dice addio al trofeo della Finalissima 2022. Roberto Mancini è intervenuto nell’immediato post gara.

Serata dal sapore amaro per la Nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, è arrivata un’ulteriore batosta per l’Italia, uscita sconfitta nella Finalissima 2022 contro l’Argentina di Paolo Scaroni.

Lo 0-3 giunto al 90′ mette in ginocchio gli azzurri, inermi dinanzi ai gol di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala. Una sconfitta che chiude un ciclo storico degli azzurri, costretti ora a lavorare sodo per ripartire il prima possibile.

Italia-Argentina, Mancini alla ‘RAI’

Nell’immediato post partita, il CT Mancini si è presentato ai microfoni della ‘RAI’ per commentare la gara. Di seguito uno stralcio del suo intervento in diretta tv: “La gara era equilibrata, poi abbiamo fatto due errori. Loro sono stati i migliori, hanno tenuto la palla ed hanno fatto il loro gioco. Avremmo dovuto fare un gol per aprire la partita, ma nel secondo tempo non abbiamo avuto possibilità. Abbiamo fatto troppo poco per rimontare”.

Una ammissione che lascia l’amaro in bocca all’allenatore dell’Italia. Toccherà a lui, ora, aprire un nuovo ciclo nel segno di calciatori giovani che possano fare al caso della Nazionale. Già nelle prossime gare di Nations League, con ogni probabilità, l’allenatore dell’Italia avrò modo di sperimentare e di porre le basi per la Nazionale del futuro.