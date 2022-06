Roma, il diktat conclusivo mette in ansia i tifosi: attesa per la risposta

In casa Roma si lavora al futuro. Prima di entrare nel vivo del calciomercato il club deve risolvere alcune situazioni interne.

La Roma di Josè Mourinho ha concluso la stagione con la vittoria della Conference League. Dopo oltre un decennio il tecnico portoghese ha riportato un titolo nella Capitale ed ha messo fine ad un’agonia che durava da tanto tempo. In campionato la squadra giallorossa ha avuto invece mille difficoltà, ma il prossimo anno la società punterà a tornare in Champions League.

La società è al lavoro in vista della prossima stagione e vuole regalare al noto tecnico una rosa più competitiva. Mourinho ha chiesto diversi innesti, ma in primo luogo la società deve risolvere alcune grane relative a giocatori presenti in rosa. Oltre al capitolo Zaniolo c’è da risolvere la situazione del trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan.

Il giocatore ha il contratto in scadenza ed è nel mirino anche dell’Inter. Il club nerazzurro e la Roma sono al lavoro da settimane per convincere il giocatore, ma ormai la trattativa per il suo ingaggio sembra essere alle battute finali.

Roma, c’è l’ultimatum per Mkhitaryan

Secondo quanto riporta Sky Sport il club giallorosso ha dato un ultimatum al giocatore ed Henrikh entro domani dovrà effettuare la sua scelta. La Roma ha effettuato un’offerta da 3.5 milioni di euro più importanti bonus. Se Mkhitaryan giocherà con continuità arriverà a guadagnare fino a 4,1 milioni di euro.

L’offerta nerazzurra è invece più alta in quanto Marotta ha proposto un biennale da 4,5 milioni di euro all’anno, ma la scelta non dipenderebbe da questioni economiche. Il giocatore sarebbe infatti intrigato dalla possibilità di giocare il prossimo anno in Champions League. Il futuro di Mkhitaryan si deciderà nelle prossime ore ed entro domani dovrà fare la sua scelta.