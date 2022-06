Roma, doppio colpo a sorpresa: Tiago Pinto sborsa 13 milioni

Dopo la vittoria della Conference League, sia i tifosi della Roma che Mourinho possono festeggiare per un doppio colpo di Tiago Pinto.

Dopo lo straordinario successo della Conference League, la Roma sta pensando alla prossima stagione. I Friedkin e Tiago Pinto, infatti, si stanno muovendo in sede di calciomercato per cercare di allestire una squadra ancora più forte per cercare di raggiungere l’anno prossimo le prime quattro posizioni in classifica.

Lo stesso Mourinho, di fatto, ha più volte ribadito la necessità di nuovi acquisti per ridurre la distanza con le prime quattro in classifica. La Roma è consapevole che dovrà fare qualcosa sul mercato anche per non disperdere l’entusiasmo creatosi con la vittoria del primo trofeo europeo organizzato dalla Uefa.

Al club capitolino sono stati accostati nomi importanti come quelli di Paulo Dybala ed Isco, entrambi svincolati. La Roma ci sta pensando, anche se l’arrivo dello spagnolo è più plausibile rispetto a quello della ‘Joya’. Tiago Pinto, intanto, ha regalato altri due giocatori a José Mourinho.

Roma, doppio colpo di Tiago Pinto: arrivano Celik e Solbakken

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il direttore generale della Roma ha chiuso sia per Zeki Celik che Ola Solbakken. Tiago Pinto ha raggiunto l’accordo con entrambi i calciatori ed ora è alle prese con le trattative con i loro rispettivi club, ovvero il Lille ed il Bodo/Glimt.

La Roma può sfruttare il fatto che i due giocatori sono in scadenza, visto che il contratto del terzino turco scadrà l’anno prossimo mentre quello del centravanti a gennaio ( in Norvegia i contratti vengono stipulati in base agli anni solari). Il club capitolino dovrebbe spendere per entrambi i cartellini circa 13 milioni di euro, con ingaggi neanche troppo esosi per le casse capitoline.