Salernitana, Petrachi favorito per il post-Sabatini. Le ultime su Nicola

La Salernitana cambia pelle: dopo l’addio di Sabatini al club granata è tempo di rivoluzione. Petrachi è in pole position. Nicola in stand-by.

La Salernitana di Danilo Iervolino si appresta a dare il via ad una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione di Serie A. Quella di oggi è stata una giornata piuttosto turbolenta in casa granata: prima i rumors, poi l’ufficialità dell’addio del direttore sportivo di Walter Sabatini.

Per forza di cose, dunque, è tempi di riforme che potrebbero coinvolgere anche l’allenatore Davide Nicola, protagonista della strepitosa salvezza dei campani arrivata solo al fotofinish. La Salernitana resta in Serie A ed è pronta a cambiare.

Calciomercato Salernitana, spunta il sostituto di Sabatini: Petrachi in pole position

Il comunicato ufficiale della Salernitana di poche ore fa ha sancito la fine di un percorso strepitoso ed indimenticabile per la città di Salerno ed i tifosi granata. Le riflessioni per il post Sabatini sono già partite. Il club è al lavoro per rimpiazzare immediatamente il posto lasciato vacante dall’oramai ex ds.

Secondo quanto appreso dalla redazione di ‘SerieANews.com’, tra i nomi al vaglio della dirigenza c’è quello di Gianluca Petrachi, attualmente fermo ai box dopo l’avventura conclusasi anzitempo alla Roma. L’ex giallorosso, con un passato anche al Torino, è in pole position per raccogliere l’eredità di Sabatini.

Nicola, riflessioni in corso: idea Cannavaro

Anche il presente ed il futuro di Davide Nicola potrebbe subire degli scossoni inattesi. L’attuale allenatore della Salernitana non ha ancora sciolto il nodo sul suo futuro: le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Il tecnico resterà a Salerno? Attualmente al club granata è legato da un pre-contratto biennale, siglato proprio così. In caso di addio anticipato, un nome caldo potrebbe essere quello di Fabio Cannavaro. Dopo le esperienze all’estero, il campione del Mondo del 2006 scalpita per un’avventura in Italia. Nulla, però, è ancora certo. Tutto dipenderà dalla decisione dell’uomo salvezza. Ore calde in Campania.