Inter, doccia fredda per Inzaghi: per Lukaku c’è un problema da risolvere

L’Inter, dopo appena un anno, sta cercando di riportare in maglia nereazzurra Lukaku, ma c’è un problema da risolvere.

Nonostante il mancato bis della vittoria Scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi ha disputato comunque un’ottima stagione. I nerazzurri, infatti, hanno vinto Supercoppa e Coppa Italia ed hanno fatto un’ottima figura contro il Liverpool di Klopp, poi finalista, agli ottavi di finale di Champions League.

La ‘palla’ adesso passa a Marotta ed Ausilio in sede di calciomercato. Nella ‘Beneamata’ ci saranno tanti cambiamenti, visto l’addio ufficiale di Ivan Perisic, andato al Tottenham di Antonio Conte, e quelli probabilissimi di Arturo Vidal (promesso sposo da tempo del Flamengo) e di Sanchez.

L’Inter, ovviamente, si sta muovendo anche in entrata, dove sta trattando l’ingaggio di Dybala. L’argentino può arrivare da parametro zero, visto che non ha rinnovato il contratto con la Juventus. La ‘Beneamata’ può sfruttare anche l’ottimo rapporto tra la ‘Joya’ e Marotta che, però, deve registrare una brutta notizia per quanto riguarda Lukaku

Lukaku, c’è un problema per l’Inter: il Chelsea vorrebbe cederlo al Bayern Monaco

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’Inter sta trattando con il Chelsea, che ha cambiato da pochissimo proprietà, per riprendere Romelu Lukaku. Il centravanti è disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di tornare a giocare in Italia, mentre Beppe Marotta vorrebbe chiudere l’operazione entro il 30 giugno per sfruttare anche il famoso ‘Decreto Crescita’.

I ‘Blues’, invece, puntano ad ottenere il massimo guadagno per la cessione di Lukaku. Il Chelsea, infatti, preferirebbe cedere l’attaccante al Bayern Monaco, che sta cercando il sostituto di Robert Lewandowski. Sempre come scritto dal quotidiano sportivo, spetterà al legale Sebastien Ledure di cercare di strappare un sì del team inglese in favore dell’Inter. Nella trattativa potrebbe entrare anche un altro assistito dell’avvocato, ovvero Stefan de Vrij.