“Vergognoso”: Italia ai Mondiali, il giudizio inappellabile di Baggio

Non solo critiche per l’Italia di Mancini. Tra i grandi ex del passato c’è chi prende le parti dei campioni d’Europa in carica.

L’Italia di Roberto Mancini è finita nell’occhio del ciclone dopo il roboante ko nella Finalissima contro l’Argentina. Un 3 a 0 senza discussioni che manda gli azzurri in piena crisi e porta la Nazionale all’ennesimo risultato negativo degli ultimi mesi.

Tante critiche per la squadra di Mancini, ma nelle ultime ore c’è anche chi prende le difese della squadra campione d’Europa in carica. Si tratta di una leggenda del nostro calcio, l’ex giocatore Roberto Baggio. Il Divin Codino ha parlato a margine di un evento organizzato all’aeroporto di Fiumicino ed intitolato ‘Il Talento prende il volo’. Baggio ha difeso gli azzurri ed ha inoltre accusato: “L’Italia ha vinto l’Europeo, è una vergogna o meglio una follia che non ci sia la qualificazione diretta per i Mondiali, dopo questo successo”.

L’ex giocatore di Inter, Milan e Juve ha continuato chiarendo: “Si può perdere un match contro chiunque, ma credo che questi ragazzi meritassero un premio dopo l’Europeo. Al posto loro avrei fatto fatica ad accettare queste scelte”.

Italia, non solo azzurri: le parole di Baggio su Zaniolo

Baggio ha parlato anche di uno dei giocatori di maggior talento del nostro calcio, un giocatore che, come capitava anche ai suoi tempi, è molto discusso da tutti. Il giocatore in questione è Nicolò Zaniolo ed a riguardo Roberto ha spiegato: “Zaniolo è stato sfortunato, ma spero che si riprenda del tutto. Il gol in Conference League può aiutare Nicolò a crescere”.

Infine qualche piccola battuta sulla lotta scudetto e qui l’ex giocatore non si sbilancia: “E’ stato un bel campionato, c’è stata una lotta fino all’ultima domenica e questo ha generato interesse. Sia Inter che Milan meritavano alla fine di vincere lo scudetto”.