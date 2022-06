Juve, arriva finalmente il rinnovo: pronta la firma sul contratto

Sono giorni intensi per la Juve, al lavoro su numerosi fronti: nella giornata odierna emerse novità su un rinnovo di contratto.

Il rientro di Paul Pogba in Italia è ormai questione di giorni. La Juventus ed il francese risultano in contatto costante e già da ormai qualche giorno hanno trovato l’accordo decisivo sulla base di 7.5 milioni più bonus. Una cifra di molto inferiore rispetto a quella messa sul piatto dal PSG (17) ma il centrocampista ha preferito fare una scelta di cuore, dando la priorità ai colori bianconeri. La fumata bianca è imminente, con la società che nel frattempo ha iniziato muoversi su altri fronti.

Le partenze di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi hanno impoverito il reparto offensivo, rendendo obbligatori nuovi innesti. Sulla fascia destra i riflettori sono puntanti su Angel Di Maria, tra i migliori nella sfida di ieri che ha visto l’Argentina travolgere l’Italia. L’ex Real, nello specifico, continua a chiedere un contratto annuale mentre la dirigenza preferirebbe un biennale al fine di ottenere così i benefici del Decreto Crescita.

A sinistra, invece, piace molto Filip Kostic reduce con il suo Eintracht Francoforte dalla conquista dell’Europa League. Il serbo è legato ai tedeschi fino al 2023 e fin qui i vari incontri andati in scena non stati sufficienti per trovare la quadra in merito al rinnovo: possibile quindi che il divorzio vada in scena già nei prossimi giorni, ad un prezzo di molto inferiore rispetto all’attuale valore di mercato. Nella giornata odierna, intanto, sono arrivate novità riguardanti la situazione contrattuale di Mattia De Sciglio.

Juve, De Sciglio confermato: ha firmato fino al 2025

Il terzino è in scadenza ma, stando a quanto rivelato dal portale ‘Goal.com’, proprio nelle scorse ore ha trovato l’accordo decisivo con il club firmando fino al 2025. Un colpo atteso con particolare trepidazione dal tecnico Massimiliano Allegri il quale ha fatto spesso ricorso all’ex Milan in questa stagione: per lui 29 presenze complessive “condite” da un gol e 3 assist.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, con l’operazione che va considerata ufficiale. Il giocatore proseguirà quindi la propria avventura in maglia bianconera, iniziata a luglio 2017 quando la Vecchia Signora lo acquistò per circa 12 milioni e inframezzata dall’esperienza vissuta nel 2020/2021 al Lione. Un altro tassello è stato posizionato, ora la Juventus spera di poter far partire presto i fuochi d’artificio.