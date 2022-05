Juventus, Vlahovic sponsorizza il colpo: “È ad un passo dai bianconeri”

La Juventus prepara le prossime mosse di mercato ed accelera per il colpo suggerito da Vlahovic. La chiusura risulta imminente.

Sono giorni di profonde riflessioni in casa Juventus. Il club, dopo la deludente stagione vissuta, vuole tornare a vincere subito e nelle prossime settimane proverà a regalare a Massimiliano Allegri elementi di spessore, in grado di aumentare il tasso tecnico della rosa. I riflettori, al momento, sono puntati su Paul Pogba e Angel Di Maria (per il quale restano da definire alcuni dettagli) ma la società si sta muovendo anche in altre direzioni.

Il ritorno di Alvaro Morata all’Atletico Madrid, l’addio di Federico Bernardeschi e la possibile cessione di Adrien Rabiot in Premier League renderà infatti necessario l’ingaggio di un nuovo esterno sinistro. Il preferito era Ivan Perisic tuttavia il croato, dopo aver declinato la proposta di rinnovo dell’Inter, ha preferito firmare con il Tottenham.

Ecco perché ora la Juventus, da ormai qualche giorno, ha iniziato a seguire Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e fin qui le parti non sono riuscite a trovare la quadra in merito al rinnovo. I tedeschi stanno quindi valutando l’idea di farlo partire subito, in modo tale da monetizzare il suo addio. Un’occasione che intriga la Vecchia Signora, la quale ha già iniziato a muoversi.

Juventus, occhi puntati su Kostic: il punto

Le parti, al momento, risultano molto vicine: un’ulteriore conferma è arrivata nella giornata odierna da ‘Sky Sport Germania’, secondo cui il giocatore “è ad un passo” dal vestire il bianconero. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, con la fumata bianca che potrebbe arrivare sulla base di 15 milioni. Una cifra ampiamente alla portata della Juventus, intenzionata a chiudere il colpo il prima possibile.

Il classe 1992 è un’ala sinistra particolarmente abile in fase di rifinitura come testimoniato dal dato riguardante gli assist siglati: 15 quest’anno in 43 apparizioni, 17 nella stagione 2020/2021. Dusan Vlahovic, dal canto suo, sta spingendo affinché l’operazione vada in porto. I due, infatti, sono compagni di nazionale e l’ex Fiorentina conta di averlo presto al proprio fianco anche a Torino.