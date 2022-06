Juventus, doccia gelata per Allegri: il colpo è sfumato, è ufficiale

La Juventus nella giornata odierna ha ricevuto una brutta notizia: ufficialmente sfumato un obiettivo di mercato. Arrivato l’annuncio.

Vuole tornare subito a vincere la Juventus, dopo le delusioni vissute nell’ultima stagione tra campionato e Champions League. Per riuscirci, però, il club dovrà lavorare bene in fase di mercato allestendo una rosa maggiormente competeva ad alti livelli e tagliando quei giocatori che hanno offerto in campo un contributo di molto inferiore rispetto alle aspettative iniziali.

La rosa, di fatto, andrà incontro ad una vera e propria rivoluzione. Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, ormai, appartengono al passato così come Giorgio Chiellini. Il difensore ieri sera ha disputato l’ultima gara con la maglia della Nazionale e nei prossimi giorni, salvo sorprese, si trasferirà negli Stati Uniti d’America dove lo attende il Los Angeles Fc.

L’addio del capitano ha cambiato i piani della società: fino a qualche settimana fa, infatti, la priorità consisteva nel trovare un adeguato sostituto del numero 10 argentino e portare a Torino un centrocampista di qualità. Ora, invece, sarà necessario regalare a Massimiliano Allegri anche un elemento in grado di raccogliere l’eredità di Chiellini. Il nome in cima alla lista dei preferiti è quello di Antonio Rudiger tuttavia il colpo è destinato a restare sulla carta.

Juventus, sfuma Rudiger: il tedesco è del Real Madrid

Il tedesco, infatti, nella giornata odierna è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid che ha confermato l’operazione attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. L’ex Chelsea, in particolare, ha firmato a parametro zero un contratto quadriennale: l’entità dell’ingaggio non è stata svelata ma si parla di una cifra tra i 9 e i 10 milioni netti.

Una brutta notizia per la Juventus, che dovrà quindi necessariamente concentrarsi su altri profili. Kalidou Koulibaly rappresenta un profilo più che gradito ed il suo contratto in scadenza nel 2023 rende possibile la trattativa. Strapparlo al Napoli, in ogni caso, si preannuncia complicato visto che il presidente Aurelio De Laurentiis continua a chiedere almeno 40 milioni. Sullo sfondo, infine, resta l’opzione Gabriel dell’Arsenal. Work in progress: la Juve sfoglia la margherita.