Juve, ecco l’erede di Chiellini: missione a Londra, pronto lo scambio

La Juve ragiona sul post-Chellini: contatti in corso con l’Arsenal, la trattativa può concretizzarsi nel giro di pochi giorni. Sorride Allegri.

La stagione, dopo la sconfitta patita in finale di Coppa Italia, si è già conclusa per la Juventus. Ecco perché già da qualche giorno la dirigenza (sulla scorta delle numerose criticità emerse a livello di gioco in questi mesi) ha iniziato a riflettere in vista della prossima sessione del mercato. L’idea è quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri elementi di spessore e, al tempo stesso, trovare una nuova sistemazione ai giocatori che hanno reso al di sotto delle aspettative.

È il caso, ad esempio, di Arthur stimato ma poco impiegato dal tecnico bianconero: per lui 20 presenze in campionato (958 minuti in campo), di cui appena 11 da titolare. Un quadro inaccettabile per il suo agente il quale, di recente, ha fatto capire che l’addio è da ritenere praticamente certo. Possibile, in tal senso, l’approdo all’Arsenal.

I Gunners avevano pensato a lui già a gennaio ma poi la trattativa è saltata a causa del veto imposto da Allegri. Ora, invece, l’operazione può andare in porto. I contatti sono stati già avviati, con la Juventus che ha chiesto in cambio Gabriel Magalhães ritenuto un ottimo sostituto di Giorgio Chellini (in procinto di trasferirsi negli Stati Uniti).

Juve, chiesto Gabriel all’Arsenal

Il classe 1997 rappresenta una colonna portante della retroguardia di Mikel Arteta e in questa stagione ha dimostrato di essere abile anche in fase realizzativa (4 reti in 34 apparizioni in Premier League). Il suo profilo piace molto alla società bianconera, che a breve proverà a piazzare l’affondo decisivo in modo tale da regalarlo ad Allegri.

Nel frattempo, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Stampa’, resta in piedi l’opzione Francesco Acerbi che al termine del campionato lascerà la Lazio dopo aver rotto con l’ambiente. Ai biancocelesti piace molto Daniele Rugani ed anche in questo caso la fumata bianca può avvenire attraverso uno scambio. Lavori in corso. L’addio di Chiellini ha cambiato i piani di mercato della Juventus.