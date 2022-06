Roma, un parametro zero per Mourinho: colpo a sorpresa

Isco alla Roma a parametro zero per sostituire Mkhitaryan. E se fosse questo il nuovo piano di mercato giallorosso? L’ormai ex Real Madrid si sposerebbe alla perfezione nel contesto tattico capitolino e vestirebbe i panni da leader

Nessuna conferma ufficiale e nessun contatto reale e concreto, ma la Roma potrebbe valutare l’affondo su Isco in vista dell’imminente sessione di calciomercato. Il centrocampista spagnolo potrebbe rappresentare l’ideale sostituto di Mkhitaryan, ormai pronto a dire sì all’Inter.

L’unico ostacolo per il possibile affondo capitolino su Isco potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del giocatore, ma il diretto interessato potrebbe decidere di abbassare le pretese per tornare protagonista dopo anni decisamente complicati.

La Roma osserva e valuterà il da farsi: Mourinho potrebbe dire, considerando le caratteristiche dello spagnolo in perfetta armonia con il tema tattico del tecnico portoghese. Un parametro zero decisamente interessante e di sicuro valore: i giallorossi restano alla finestra.

Isco alla Roma, la nuova pazzia idea di mercato: caccia al vice Abraham

Non solo Isco, la Roma potrebbe concentrare le sue attenzioni anche sulla corsa a un nuovo vice Abraham. Shomurodov potrebbe lasciare la capitale di fronte a un’offerta decisamente interessante. Nessuna conferma sul fronte Belotti, stesso discorso per quel che riguarda Piatek, nome accostato ai giallorossi nelle ultime ore, ma senza traccia di conferma.

Per quel che riguarda il mercato in uscita, oltre a Shomurodov, potrebbero dire addio anche Carles Perez e Spinazzola. Quest’ultimo, come riporta Alfredo Pedullà, sarebbe un chiaro obiettivo di PSG e Real Madrid, con i madrileni a caccia di un nuovo terzino sinistro dopo l’addio di Marcelo.