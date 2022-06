Roma, dopo Abraham un’altro colpo inglese: esulta Mourinho

La Roma sta pianificando le prossime mosse di mercato: dall’Inghilterra può arrivare un nuovo rinforzo per Mourinho. Contatti avviati.

La conquista della Conference League ha rappresentato soltanto il primo passo. La Roma, nella prossima stagione, intende puntare ancora più in alto e lottare per altri trofei: ecco perché in estate la società proverà a regalare a José Mourinho rinforzi tesi a potenziare tutti i reparti ed elevare il tasso tecnico della rosa. I riflettori del direttore generale Tiago Pinto, al momento, sono puntati in Inghilterra.

L’allenatore portoghese ha chiesto di poter avere un nuovo regista: Bryan Cristante (che di professione farebbe la mezzala) ha varie offerte ed un contratto che scade nel 2023. Possibile quindi che il matrimonio tra le parti si concluda già nelle prossime settimane. Sergio Oliveria, poi, è rientrato al Porto dove con tutta probabilità è destinato a restare. Il suo impatto nella capitale inizialmente era stato buono, ma in seguito è andato incontro a numerose prestazioni opache che hanno messo in bilico il suo riscatto.

Il mirino è stato quindi puntato su Granit Xhaka dell’Arsenal, già seguito (senza successo) lo scorso anno. I giallorossi sono pronti a tornare alla carica, con l’obiettivo di strappare il “sì” dei Gunners in tempi brevi. Per quanto riguarda il reparto offensivo piace invece molto, come confermato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, Jesse Lingard al quale il Manchester United ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Roma, fari puntati su Lingard in uscita dal Manchester United

L’inglese ha disputato una stagione travagliata sia sotto la gestione di Ole Gunnar Solskjaer che di Ralf Rangnick: appena 22 le presenze totalizzate (per un totale di 548 minuti trascorsi in campo) “condite” da due gol e un assist. Un bottino deludente, che ha spinto i Red Devils a prendere la decisione di fare a meno di lui e lasciarlo partire a parametro zero.

Un’occasione di mercato che ingolosisce la Roma. Il classe 1992, nel corso della sua carriera, ha infatti avuto modo di esibirsi sui palcoscenici più importanti ed è in grado di ricoprire diverse posizioni: attaccante centrale, esterno ma anche trequartista. Un elemento polivalente che, attraverso il proprio entourage, si è proposto al club che ora dovrà prendere una decisione a riguardo. L’operazione che ha consentito di portare in Italia Tammy Abraham si è rivelata un successo ed adesso la tentazione di provare il bis è forte. Lingard, intanto, attende.