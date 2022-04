Roma, colpo di scena sul mercato: Mourinho manda via il big

José Mourinho potrebbe presto mandare via uno dei suoi big: colpo di scena di mercato in casa Roma

La prima stagione della Roma può considerarsi positiva, almeno fino a questo momento. La squadra di José Mourinho è in lotta per il quinto posto con Lazio, Fiorentina e Atalanta ed è in corsa per vincere la Conference League. Lo Special One ha dato una sua idea di gioco ai giallorossi, con Bryan Cristante come titolarissimo a centrocampo. La crescita del calciatore è stata tangibile e probabilmente avrebbe meritato anche più spazio in Nazionale viste le partite di Jorginho.

Cristante, comunque, si è affermato come uno dei migliori della Serie A e questo Mourinho lo sa bene. Anche per i problemi che ha avuto Veretout con la dirigenza, quindi, si è appoggiato molto all’ex Atalanta. Non si può dire lo stesso di Sergio Oliveira, arrivato lo scorso gennaio alla Roma ma non importante nell’economia di gioco della Roma come Cristante.

La Roma dice addio a un big

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, Mourinho vuole assolutamente trattenere Cristante alla Roma. Anche a costo di perdere Sergio Oliveira, il cui riscatto dal Porto è tutt’altro che certo. Il centrocampista italiano piace a big come Juventus, Milan e Siviglia e a fine stagione andrà discusso il rinnovo del contratto. Questo perché è in scadenza 2024 e se i tempi dovessero dilungarsi troppo, potrebbe farsi sotto le squadre interessate.

L’addio di Sergio Oliveira sarebbe un colpo di scena abbastanza sorprendente. Anche per la duttilità che ha dimostrato il centrocampista arrivato dal Porto lo scorso gennaio. Ma Mourinho sembra avere le idee chiare: tra i due, propende per Cristante. Soprattutto per l’equilibrio che ha dato alla Roma in questa stagione.