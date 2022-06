‘Colpo’ della YouFirst, agenzia di Fabian, per espandersi in Bundesliga

L’agenzia spagnola YouFirst continua la propria espansione nel calcio europeo: obiettivo Bundesliga dopo la fusione con Grass Is Green.

Il recente e chiacchieratissimo rinnovo di Mbappé con il PSG ha sottolineato l’importanza sempre maggiore dei soldi nel calcio moderno. Ormai fondi di investimento, tycoon, sceicchi ed emiri sono parte integrante di questo mondo, che possono completamente stravolgere con i loro investimenti. Come abbiamo visto anche nella recente acquisizione del Milan da parte di RedBird Capital.

Allo stesso tempo però è fondamentale prendere in considerazione un’altra figura che nel corso degli anni si è guadagnata un peso sempre maggiore nel determinare le fortune dei club. Quella dell’agente, oggi talmente importante da operare in una o più agenzie che combattono tra loro per aggiudicarsi i clienti più importanti e aumentare dunque la loro influenza nel calcio.

Una realtà emergente ma già molto solida è rappresentata da YouFirst, agenzia spagnola che proprio recentemente ha deciso di espandersi puntando uno dei campionati top d’Europa, la Bundesliga tedesca.

L’agenzia YouFirst punta un club della Bundesliga

Una mossa che passa dalla recente acquisizione dell’agenzia austriaca Grass Is Green, che rappresenta molti calciatori noti in Germania come Cristoph Baumgartner, Marco Friedl e Philip Lienhart. Nomi che andranno ad unirsi agli oltre 200 atleti gestiti da YouFirst, tra cui spiccano Alexia Putellas, Fabian Ruiz, Gerard Moreno e Davide Calabria. Aprendo la strada verso una presenza maggiore in Bundesliga.

Un obiettivo dichiarato dallo stesso amministratore delegato di YouFirst Juan Aisa: “Vogliamo essere presenti il più possibile nella maggior parte dei campionati di massimo livello. E non pensiamo ci fosse un modo migliore di farlo che attraverso questa fusione”.

Probabilmente sempre per perseguire questo obiettivo, a febbraio l’agenzia spagnola aveva acquistato Goodform, azienda britannica specializzata nell’analisi dei dati che vantava collaborazioni con Formula 1 & Formula E, Sei Nazioni di rugby e English Football League.

Analisi dei dati e delle prestazioni, presenza capillare nei maggiori campionati attraverso fusioni e partnership. Per quanto riguarda il mondo delle agenzie rappresentanti i calciatori, il futuro è adesso e in continua evoluzione.